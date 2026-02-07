Спорт:

Учен направи ново откритие за гробницата на Нефертити, което може да преобърне цялата история на Древен Египет

07 февруари 2026, 12:33 часа 428 прочитания 0 коментара
Учен направи ново откритие за гробницата на Нефертити, което може да преобърне цялата история на Древен Египет

Известният египетски археолог Захи Хавас обяви откриването на гробницата на легендарната царица Нефертити, една от най-загадъчните фигури на Древен Египет. Според таблоида Mirror, изследователят е говорил за това в нов документален филм за живота си, наречен „Човекът с шапката“.

Откритието за гробницата на Нефертити, което може да преобърне историята за Древен Египет

Хавас, египтолог и бивш министър на туризма и антиките на Египет, който е на 78 години, е уверен, че скоро ще направи откритието за гробницата на Нефертити, което ще преобърне историята на Древен Египет.

„Ако направя това откритие, ще се радвам да завърша кариерата си с важно откритие, свързано с най-важната египетска царица Нефертити“, заяви археологът.

За кого е била предназначена маската на Тутанкамон и къде е Нефертити?

Откриването на гробницата на Нефертити може да хвърли светлина върху една от големите мистерии в египетската история: дали тази загадъчна жена наистина е станала фараон след смъртта на съпруга си Ехнатон през 1336 г. пр.н.е.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Нефертити е изобразявана многократно върху релефи в роли, традиционно запазени за фараони, особено по време на сцени на победа над врагове. Мястото на погребението ѝ обаче все още не е точно определено, което оставя неясен истинският ѝ в статус в период на големи религиозни промени в Египет.

Разкопки в Долината на царете

Хавас и екипът му извършват разкопки в източната част на Долината на царете, близо до гробницата на Хатшепсут, една от най-могъщите жени фараони, управлявала от 1479 до 1458 г. пр.н.е. Въпреки че все още няма преки доказателства, археологът казва, че е силно убеден, че Нефертити може да е погребана тук.

Прочетете също: Тайните рецепти за красота на Клеопатра и Нефертити 

„В източната част на Долината на царете има обект, където в момента работим, до гробницата на кралица Хатшепсут. Надявам се, че това може да е гробницата на кралица Нефертити... Това откритие може да се случи много скоро“, казва Хавас.

През годините на работа в този район той вече е открил две гробници – KV65 и KV66. Археологът смята, че настоящите разкопки ще помогнат за по-доброто картографиране на района и в крайна сметка за локализирането на гробното място на Нефертити. 

Това не е първият път, когато Хавас твърди, че е близо до подобно откритие. През 2022 г. той предположи, че една от двете мумии, открити в Долината на царете, може да принадлежи на Нефертити, но това никога не беше потвърдено.

Междувременно, миналата година, експедиция, водена от Хавас, направи друго значимо откритие, докато изследваше 4400-годишна гробница, вероятно принадлежаща на досега неизвестния принц Усерефре. Те откриха масивни розови гранитни врати – най-големите, откривани някога в Египет.

Тези врати, високи 4,5 метра и широки 1,15 метра, отвън приличат на истински, но в действителност не се отварят. Учените смятат, че откритието е „символичен портал“, през който душите на мъртвите биха могли да влязат в отвъдния живот.

Както обяснява д-р Мелани Питкин от университета в Кеймбридж, подобни „фалшиви врати“ са имали важно ритуално значение.

„Роднини и жреци посещавали гробницата, където стояли фалшивите врати, рецитирали името на починалия, припомняли заслугите му и оставяли дарове. Вярвало се е, че душата на починалия магически пътува между гробната камера и отвъдния живот, вземайки храна, напитки и дарове, необходими за оцеляване в отвъдния живот“, отбелязва тя.

Времето ще покаже дали очакванията на Хавас относно гробницата на Нефертити ще се сбъднат. Самата възможност за подобно откритие вече предизвиква значителен резонанс в научната общност, подчертават авторите на публикацията.

Откриха голям древен египетски град, а в него – амфора с името на дъщерята на Нефертити

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Таня Станоева
Таня Станоева Отговорен редактор
гробница Нефертити Древен Египет
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес