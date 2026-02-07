Откриха украшение на 7500 г. от череп на елен в Германия: Какво означава това?

Украшение за глава от череп на елен, открито на археологически обект в Германия, предполага, че ловците-събирачи от каменната ера са споделяли свещени предмети, инструменти и идеи със земеделска общност преди около 7500 години, според Live Science.

Откриването на украшение от череп на елен в Германия

Древното земеделско селище близо до Айлслебен, на около 100 километра източно от Хановер в Северна Германия, е било „своеобразен аванпост“ за първите земеделци в Европа, обясни водещият автор на изследването Лаура Дитрих, археолог в университета „Мартин Лутер“ в Хале-Витенберг. Мястото е открито през 70-те години на миналия век и оттогава там са проведени обширни разкопки. Скорошен геомагнитен анализ показа, че е обхващало близо 8 хектара и може би е било най-голямото селище в региона по това време.

Откриха най-древния накит в Европа

Според Дитрих, жителите на селото принадлежали към неолитната, или новокаменната ера, култура LBK, която е мигрирала в Централна Европа преди 7500 години от Егейския регион и Анатолия.

„Най-ранните етапи на древното селище датират от първите поколения на тези неолитни земеделци и археологически доказателства за техните характерни жилища все още се намират на мястото. Но има и много артефакти от мезолита, което показва, че селяните са взаимодействали с ловците-събирачи, които вече са живели в региона“, казва Дитрих.

Трансфер на технологии

Интересното е, че изработено изработено от черепа и рогата на възрастен елен и е може би най-впечатляващата находка на обекта. Въпреки това, както съобщават изследователите в статията си, публикувана в списание Antiquity, това очевидно е мезолитен, а не неолитен артефакт.

В Германия откриха най-древното украшение в света

Подобни украшения за глави, изработени от черепи на елени, са открити в мезолитните археологически обекти, датиращи отпреди 11 000 години, включително повече от 30 такива находки на обекта Стар Кар в Северна Англия.

Според учения, украшението под формата на шапка е било част от „трансфер на технологии“ между мезолитните ловци-събирачи и неолитните селяни.

Археолозите откриха на това място и инструменти, изработени от еленови рога – материал, който не е типичен за хората от късната култура. Вероятно е обаче неолитните селяни да са изработвали инструменти от рога, копирайки методите на ловците-събирачи. Дитрих отбелязва, че останките от вал и ров показват, че селото е било укрепено срещу нападения, но не е ясно от кого.

„Това беше парадоксална връзка. Неолитните укрепления казват: „Ние живеем тук“, но селището има много елементи на мезолитните ловци-събирачи, което е изненадващо“, казва тя.

Какво общо има Древна Европа с това?

Важно е да се отбележи, че генетичните следи от неолитните народи от Егейско море и Анатолия, чиито потомци са формирали културата LBK, все още могат да се видят в геномите на много съвременни европейци.

Двете други основни генетични линии сред съвременните европейци са вълна от мезолитни ловци-събирачи преди около 14 000 години; и по-късните народи Ямная („индоевропейци“) от Понтийско-Каспийската степ – номади от бронзовата епоха, които са отглеждали коне, говеда, овце и кози.

Учените смятат, че неолитните народи са първите, които са донесли земеделието в Европа – ключова технология, която е била възприета с ентусиазъм както от хората, които вече са живели там, така и от тези, които са пристигнали по-късно.

Въпреки това, как са взаимодействали с мезолитните народи, които вече са обитавали района, остава неясно. Дитрих обяснява следното:

„Възможно е връзката между ранните земеделци и ловците-събирачи да е била много сложна и ние едва сега започваме да я разбираме.“

Предишни генетични изследвания са открили много малко доказателства за кръстосване между двете древни групи, каза тя.

„Но селото близо до Айлслебен изглежда е било място за обмен не само на материални артефакти, но и на символични значения“, добавя ученият.

Учени откриха уникална находка в Китай, способна да промени историята