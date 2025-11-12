Възможно ли е котката да си мисли, че сте нейното дете

Много хора, които имат котка, често се шегуват, че са „като бебета“. Котките могат да ни следват из дома, да ни "почистват", да мъркат в скута ни или дори да ни носят своите "подаръци". Но какво всъщност означават тези поведения? Възприемат ли ни котките като свои потомци, или зад действията на любимците ни се крият други мотиви? Учените и експертите по поведение на котки имат различни теории за това, а истината е по-сложна и интересна, отколкото изглежда на пръв поглед.

Снимка: Getty Images

Джоуи Лусварди, сертифициран експерт по поведение на котки, обяснява, че не можем със сигурност да знаем дали котките ни възприемат като "малки котенца, родители или автомат за лакомства". По-важно е, според него, че като собственици на котка имаме уникална връзка с нея, която е различна от това какво поведение проявяват спрямо други себеподобни.

Д-р Джули Хънт, ветеринарен консултант, казва, че някои от наблюдаваните поведения се дължат на естествените инстинкти на котките. Например носенето на "подаръци" - полумъртви или уловени и убити малки животни, е поведение, което майките котки използват, за да нахранят котенцата си и да ги научат да ловуват. "Може би котката наблюдава, че човекът не ловува ефективно и се опитва да го научи чрез играчка или плячка. Това е жест на доброта и грижа", обяснява д-р Хънт. Лусварди допълва, че за котките ловът и играта са едно и също, и че носенето на мишка може просто да означава: "Донесох ти тази забавна играчка, да играем!".

Снимка: Getty Images

Що се отнася до почистването на козината и следването ни навсякъде, д-р Хънт казва, че това може да означава израз на социална привързаност. Възрастните котки се почистват помежду си и следят други котки, с които са социално свързани. Така че, когато котката ни следва и ни "почиства", т.е. ближе, това може просто да показва, че сме част от социалната ѝ група, а не че котката ни възприема като свое котенце.

Приятното мъркане пък обикновено е под формата на молба - начин за искане на нещо - храна, внимание или достъп до стая. Също така може да е знак за изразена емоция, поздрав или да се възприеме като "котешки отговор" на когато човек ѝ говори.

Снимка: Getty Images

Д-р Престън Турано допълва, че връзката между човек и котка е двупосочен процес: "Връзката се изгражда чрез хранене, положителни взаимодействия, игри и утеха." Ако котката живее е свикнала на живот с хора от раждането си, тя вижда тези хора, "като част от социалната си група и може да се опитва да ви утеши или да ви носи лакомства." Д-р Хънт добавя, че всяка котка и всяка връзка човек-котка е уникална и динамиката може да се променя с времето.

Ако сме склонни да възприемаме котката като "бебе", това може да е свързано с нашите хормони. Окситоцинът, хормон, свързан с кърменето и грижа за потомството, се отделя и при взаимодействие човек-животно, засилвайки чувството за спокойствие и връзка. В същото време, ако котката никога не носи храна или не се държи майчински, това също е напълно нормално.

Снимка: Getty Images

Експертът по поведение на котки Стивън Куандт пък изтъква още един важен момент: "Ако беше вярно, че котките ни възприемат като свои деца, тогава само женските котки биха правили неща, като да оставят играчките си мишки върху възглавниците ни и да ни следват, мъркайки — понеже мъжките обикновено нямат връзка с потомството си, особено ако живеят навън."

Оказва, че въпросът дали котките ни виждат като свои деца всъщност няма голямо значение. "Котките са прекрасни спътници със сложно социално поведение, което може да се тълкува по много начини", казва д-р Виктория Кармела. Тя обяснява, че зад действията на нашите котки стоят множество значения — инстинкт, привързаност и връзката котка - родител. "Вместо да възприемат хората си строго като котенца или майки, котките изграждат различни взаимоотношения с нас, които са много специални и уникални в сравнение с връзките котка-котка", уточнва тя.

Снимка: Getty Images

"Важното е, че котките формират уникални и положителни взаимоотношения с нас. Дори ако не можем да разберем точно мотивацията им, фактът, че ни носят играчки, че ни следват и ни мъркат, показва, че имаме здрава и специална връзка с тях.", споделя Кармела, цитирана от "Kinship".

