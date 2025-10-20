Войната в Украйна:

Извънземен изкуствен интелект може да направи напредналите цивилизации "невидими" за миг

Има ли някой там? Вероятно. Повечето звезди имат планети; досега сме открили повече от 6000 екзопланети и най-основната статистика сочи към съществуването на безброй потенциално обитаеми светове във Вселената. Но когато търсим каквито и да е доказателства за извънземни цивилизации, досега не откриваме нищо. Въпросът е защо? Обичайните идеи са следните: животът всъщност не намира начин; Земята е държана в космическа зоологическа градина; цивилизациите се самоунищожават веднага щом имат силата да го направят; някоя цивилизация трябва да е първата и това сме ние. Нито една от тях не е наистина доказуема в този момент и нито една от тях не е особено задоволителна. Така че защо да не добавим още една идея към сместа? Ами ако причината, поради която не сме открили извънземни, е заради изкуствения интелект?

Тази идея произтича от нова статия, която преразглежда някои разсъждения на Карл Саган. Още през 70-те години на миналия век Саган разглежда някои от предизвикателствата при търсенето на извънземен разум, като едно от тях е това, което той нарича „комуникационен хоризонт“.

Идеята е, че с напредъка на извънземна цивилизация нейната технология става прекалено усъвършенствана, за да можем да я засечем. Бихме могли да засечем силни радиосигнали от цивилизация, намираща се на 100 светлинни години разстояние, но ако те използват неутринна комуникация, те биха били на практика невидими за нас.

А ако има някаква нова физика, която им позволява да комуникират по-бързо от светлината? Нашето търсене е обречено.

Саган е изчислил, че ще отнеме около хиляда години, за да се развие една цивилизация извън нашите наблюдателни граници, въз основа на начина, по който човешката цивилизация е напредвала в миналото. Но много неща са се променили от времето на Саган, особено в областта на компютърните технологии.

Днес изкуственият интелект е на мода. Харесва ли ви или не, изкуственият интелект вече е част от ежедневието ни. Възможно е развитието на изкуствения интелект да достигне някаква технологична плато, но е възможно и да постигнем някаква форма на изкуствена супер интелигентност (ASI).

Ако ASI се появи през следващото десетилетие, тя ще се превърне в доминиращата интелигентност на Земята и ще продължи да се развива с темпове, по-бързи отколкото ние, бедните парчета плът, можем да си представим.

В тази последна работа се твърди, че ако вземем предвид експоненциалното развитие на технологиите и възможността небиологичната интелигентност да е нещо обичайно, тогава хоризонтът на наблюдение значително се свива. Той може да бъде само десетина години. Ако това е така, тогава шансът ни да открием извънземни видове е практически нулев. Може би отговорът на парадокса на Ферми за Голямата тишина е теорията за мъртвия интернет в космически мащаб.

 

