Жестоката реалност в пчелните семейства: Как се елиминира слабата пчела майка?

Някога могъщият владетел сега е болен. Вирусът заплашва цялото кралство. Досегашните верни поданици заговорничат да свалят своя лидер. На трона се възкачва нов, по-силен владетел. Това не е сюжетът на нов спин-оф на "Игра на тронове", а обичайна и жестока реалност в колониите на медоносните пчели. Както при всеки преврат, плановете носят рискове и ползи за пчелните колонии и широките хранителни системи, които зависят от тях за опрашването.

Снимка: iStock

Този процес, наречен "заместване", се случва, когато десетки хиляди работни пчели усетят, че кралицата им вече не снася достатъчно яйца, пише "Popular Science". Работничките се координират, за да я заменят с нова и по-здрава кралица. В дивата природа тази стратегия за оцеляване помага на дивите колонии да се адаптират. За пчеларите, които се грижат за кошерите, това може да означава проблеми, защото често води до пропуски в снасянето на яйца, отслабване на популацията на колонията и намаляване на производството на мед и опрашването.

Как се случват пчелните бунтове

Сега започваме да разбираме по-добре причините за тези бурни бунтове на пчелите и как те са толкова добре координирани. Екип от Университета на Британска Колумбия в Канада, който изучава заместването на пчелната кралица, откри, че обичайните вирусни инфекции свиват яйчниците на кралицата. Свиването намалява способността на кралицата да снася яйца и производството на феромона метил олеат, който обикновено поддържа лоялността на работниците. Когато нивата на метил олеат спаднат, работните пчели могат да "помиришат" слабостта на кралицата и започват да подготвят нейния наследник за управление.

Снимка: iStock

Резултатите са подробно описани в проучване, публикувано наскоро в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Здравата кралица може да снесе от 850 до 3200 яйца на ден, което е повече от цялото ѝ телесно тегло", заяви в изявление съавторът на проучването д-р Леонард Фостър, биохимик и молекулярен биолог в Университета на Британска Колумбия. "Но в нашите експерименти заразените с вируса кралици снасят по-малко яйца и произвеждат по-малко метил олеат. Това намаляване на феромона изглежда е сигнал за работниците, че кралицата вече не е годна да продължи."

Важността на пчелите в световен мащаб

Пчелите са от съществено значение за хранителните системи на нашата планета. Те опрашват около една трета от световните култури, което ги прави критично важни за продоволствената сигурност. От поне 20 години пчеларите съобщават за проблеми с изчезване на пчелните майки и преждевременно заместване. Неотдавнашни проучвания идентифицираха "слабите пчелни майки" като най-често срещаната причина за загубата на колонии. Това ново проучване посочва как вирусните инфекции са основен фактор за тези предизвикателства. Малките патогени нарушават деликатния баланс на химичните сигнали, които поддържат реда в кошера.

Снимка: iStock

Важно е, че екипът откри потенциален метод, чрез който пчеларите да се намесват и да управляват смяната на кралиците. В полеви опити за доказване на концепцията на колониите бяха дадени синтетични феромонови смеси, които включваха феромона метил олеат. Тези групи са били по-малко склонни да отглеждат нови кралици в сравнение с колониите, които са получили смеси без феромона за яйцеснасяне и лоялност на работниците. "Това може да бъде много важно за пчеларите", каза Фостър. "Замяната на пчелната майка може да бъде разрушителна и скъпа, но допълването на колониите с метил олеат може да помогне за стабилизиране на кошерите през периодите, когато непрекъснатата продуктивност е най-важна."

Да спасим пчелните майки

Според екипа, тези открития могат да послужат за основа на нови методи за управление за търговските пчелари, които се сблъскват с вирусни епидемии, особено по време на пиковите периоди на опрашване или производство на мед. В крайна сметка, те могат да помогнат за предотвратяване на преждевременната загуба на пчелни майки.

Снимка: iStock

"Нашето проучване наистина подчертава колко сериозен проблем за пчеларите могат да бъдат вирусните инфекции при пчелните майки", добавя съавторът на проучването и биолог д-р Алисън МакАфи. "Предишни проучвания показаха, че умиращите пчелни майки са били силно заразени с вируси, а сега знаем, че тези инфекции могат да доведат до замяна, което е рисковано за колонията и скъпо за пчеларите."

Изследването подчертава и ролята на акарите вароа. Тези паразитни вредители могат да разпространяват вирусите, свързани със смъртта на пчелните майки. Поддържането на колониите здрави и без паразити може да помогне за предотвратяване на загубата на пчелни майки. "Поддържането на здравето на пчелната майка е още една причина, поради която е толкова важно да мислим напред и да контролираме нивата на вароатозата", казва МакАфи. "Понастоящем не съществува лечение за вирусите в пчелните колонии, но сега, когато разбираме по-добре тяхното въздействие, можем да променим начина, по който се справяме с вароатозата, за да дадем на пчелната майка по-добър шанс.", пише още "Popular Science".

