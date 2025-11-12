Тревожни данни: Глобалната търговия с диви животни заплашва оцеляването на много видове

Ново проучване, публикувано в специализираното издание Current Biology, разкрива разрушителното въздействие на огромната и до голяма степен неконтролирана търговия с диви животни по света, предупреждавайки за нарастващите рискове за биоразнообразието. Международното изследване, осъществено в сътрудничество с учени от Австралия, Съединените щати, Европа и Южна Америка, проследява две десетилетия глобални мрежи за търговия с диви животни в САЩ, като се фокусира върху произхода на видовете, количествата им и моделите на търговията, съобщава Университетът в Мелбърн.

Рисковете за биоразнообразието

„Нашите резултати показват, че огромен брой видове все още се извличат от естествената им среда и се търгуват, а също така има явни проблеми с изкривяването на данните за този трафик“, посочва професор Алис Хюз от Университета в Мелбърн, ръководител на проучването.

Въпреки мащаба на световната търговия с диви животни, която обхваща над 70 000 вида, Хюз подчертава, че надеждни данни за тази дейност са изключително трудни за събиране, а наличната информация често съдържа несъответствия. Тя призовава за по-добър мониторинг и по-тясно сътрудничество между правителствата и учените.

Изследването установява, че тропическите региони изнасят най-голям брой видове, а редки и новооткрити видове са особено търсени. Според учените много от тези животни се появяват на пазарите в рамките на една година след научното им описание.

Проучването предупреждава, че търговията с диви животни представлява сериозна заплаха за биосигурността и увеличава риска от навлизането на инвазивни видове — внесени в нетипична за тях среда, които могат да увредят екосистемите, местните растения и животни, както и икономиката, пишат от БТА.