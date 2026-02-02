Лекарство против рак на база гени: Български учен води проект с обещаващи резултати

Не виждаме свидетелства за смаляване на туморите, но туморите спират да растат. При 44% от пациентите (16 души) спряхме за 7 месеца и повече растежът на тумори. Трима от тези пациенти продължават да са на лечение, а един от тях е на 16 месеца и ракът му не прогресира. Това заяви доц. д-р Здравка Медарова, която е доцент в Harvard Medical School и има научна степен по генетика. Медарова работи за създаване на лекарство, с което да лекуваме рак (името засега е TTX-MC138).

Когато един тумор спре да расте, тогава можем да го лекуваме с традиционни методи, заяви доц. д-р Медарова пред bTV. Българският учен е основен двигател на проект за ново лекарство, с което човечеството да се бори с рака. Продуктът е в процес на изпитания.

Да сложиш на наночастицата двигател – накратко това е научното описание как доц. д-р Медарова влиза в голямата РНК медицина. Тя разказа и как при опити с мишки с лекарството, лабораторните мишки са били абсолютно нормални, докато другите, които са контролните, са имали тумори навсякъде и са били отслабени.

До няколко месеца започва Фаза II (клинично изпитание, което трябва да продължи до 2028 година) от тестовете на новото лекарство. Доц. д-р Медарова поясни, че във Фаза I специално лекарството е тествано и за токсичност при хора и резултатите са отлични, няма проблеми). Можем да лекуваме само 20% от гените, които причиняват рак – останалите 80% не можем, макар да ги познаваме. Надяваме се, че с РНК ще можем да променим това – "да включваме" и "изключваме" гени като пиано, каза доц. д-р Медарова.

Българският учен предупреди, че засега всичко работи, но не бива да има прекомерна надежда. Тя сподели, че баща ѝ е починал от рак и последните му думи към доц. д-р Медарова били да се бори други хора да не страдат от това. По думите на доц. д-р Медарова, може и да няма Фаза III на тестове, но зависи от преценката на регулаторните власти в САЩ (Агенцията по храните и лекарствата). Българският учен смята, че е възможно новото лекарство да излезе на пазара най-рано в периода 2030-2031 година.

Бележка

За труда на българката и екипа ѝ вече има научна публикация - проучването е озаглавено "Нанотерапия, насочена към miR-10b, подобрява преживяемостта при ортотопични модели на глиобластом". Изследването е резултат от сътрудничество между TransCode и Мичиганския държавен университет. Глиобластомът е най-агресивният първичен рак на мозъка - при него средната продължителност на живота е 2 години.

