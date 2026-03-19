Съкровище за 4,9 милиарда долара: Изследовател твърди, че е открил местоположението на „Американското Ел Дорадо“

Планините на суеверието в Аризона отново са в центъра на вниманието заради история, която интригува търсачите на съкровища повече от век. Търсачът на древни улики Мат Полстън твърди, че е проследил път към това, което може да е легендарна златна мина - „Американското Ел Дорадо“, на стойност около 4,9 милиарда долара. Това съобщава изданието „ Дейли Мейл“.

Изследователят, който твърди, че е открил „Американското Ел Дорадо“,

Повече от десетилетие Полстън изследва историята на немския имигрант Якоб Валц, известен като Изгубения холандец, който през 1891 г. оставя след себе си сандък, съдържащ 48 паунда сурово злато и серия от загадъчни улики, които озадачават ловците на съкровища от поколения.

Според Полстън, ключът към мистерията се крие в така наречената каменна карта - артефакт с латински символи и предупреждения, открит през 1949 г. и известен като камъните Пералта. Изследователят е убеден, че символите на картата водят не до класическата точка на търсене - планината Уивърс Игъл, а до масивна планина с форма на сърце в рамките на планинската верига Суеверстишън.

Той казва, че в планината има поне седем изкуствени структури, а входът на мината може да е скрит в каньон, толкова гъсто залесен, че той и екипът му не са го забелязали веднага по време на експедицията. Полстън смята, че местоположението съответства на геоложки характеристики, които сочат към евентуални богати находища на злато.

Легендата за мината датира от 40-те години на 19-ти век, когато семейство Пералта от Северно Мексико уж добивало злато в Планините на суеверието, но било нападнато от воини Апачи. Твърди се, че Уолц преоткрил находищата, толкова богати, че ги нарекъл „място за обитаване“, способно да направи „20 души милионери“.

Въпреки многобройните търсения – от брата и сина на мъжа, който е придружавал Валц в последните му часове, до съвременни ентусиасти, точното местоположение на мината така и не е намерено.

Полстън вярва, че е най-близо до разрешаването на мистерията от десетилетия, но признава, че условията в планините са изключително опасни, а самият район обхваща около 160 000 акра дива природа.

Междувременно легендата за съкровището, скрито в Аризона, продължава да привлича нови търсачи, а мистерията на златната жила на Изгубения холандец остава неразгадана.

