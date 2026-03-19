Защо римляните са слагали пирони на мъртвите: Археолозите обясниха значението на странния ритуал

По време на разкопки на римския некропол Остиенсе близо до древния път Виа Остиенсе археолози откриха доказателства за необичаен погребален обичай - върху телата на починалите били поставяни железни пирони. Това съобщава Info Room .

Защо римляните са слагали пирони на мъртвите?

Проучването показа, че това не е съвпадение. В няколко погребения гвоздеите са били поставяни върху гърдите на починалия, което показва целенасочен ритуал, практикуван преди около 2000 години.

Некрополът е разположен по протежение на пътя, който е свързвал Рим с пристанището на Остия. С течение на времето тук се е образувало голямо гробище с различни видове погребения, от луксозни гробници до по-прости гробове.

Според учените, железните пирони са имали символично значение. Те са служили като вид „защита“ - римляните са вярвали, че по този начин могат да задържат душата на починалия и да ѝ попречат да се върне в света на живите. Тези представи са се формирали под влияние на етруските традиции и широко разпространените по това време суеверия, свързани със смъртта.

Археолозите казват, че откритията помагат да се разбере по-добре как древните римляни са гледали на смъртта и са се опитвали да се справят със страха си от неизвестното. Изследванията продължават и учените се надяват да научат повече за ритуала и неговото значение.

