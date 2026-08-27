Мускули без тренировки? Китайски учени са напът да шашнат цяла индустрия

Вниманието е насочено към Китай, тъй като там се провеждат изследвания върху мускулни трансплантати, които се тренират сами. Тъй като експериментите с животни потвърждават не само ефектите върху мускулната маса и функция, но и върху метаболизма и възстановяването, заслужава да се отбележи дали в бъдеще това може да се използва за пациенти, които изпитват затруднения при физическите упражнения, или за тези, които искат да натрупат мускули, без да ходят на фитнес.

Снимка: Envato

На 26.08. изследователи от Зоологичния изследователски институт към Китайската академия на науките публикуваха статия относно "системния анти-стареещ ефект на контрактилните мускулни трансплантати" в международното списание "Nature Aging".

Изследователите обясняват: "Скелетната мускулатура играе ключова роля в контролирането на метаболизма и стареенето в целия организъм и може да реагира на много метаболитни и дегенеративни заболявания, свързани със стареенето, чрез физически упражнения. Ако физическата активност е забранена или недостатъчна, са необходими алтернативни стратегии." Учените са разработили метод за трансплантиране на определени мускулни клетки под кожата. В резултат на експериментите на изследователите върху възрастни и затлъстели мишки трансплантацията подобрява мускулната маса, функцията, метаболизма и показателите, свързани с възстановяването в целия организъм.

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Изследователите заявяват, че са направили забележителна първа стъпка в проучване върху мишки, като добавят, че безопасността трябва да бъде потвърдена чрез клинични изпитвания върху хора.

Ефективно за пациенти, но и за... мързеливци

Снимка: Envato

Хонконгското издание "South China Morning Post" (SCMP) прогнозира, че този метод не само би могъл да бъде ефективен за пациенти със заболявания, свързани със стареенето, като болестта на Алцхаймер, остеопороза, мускулна атрофия и хронично възпаление, но в бъдеще би могъл да се използва и от хора, които искат да натрупат мускулна маса, без да ходят на фитнес.

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Изследователите потвърждават също така възможността мускулните трансплантати да създават протеини, които могат да се използват за лечение в организма. Позовавайки се на глюкагоноподобния пептид-1 (GLP-1), който се използва за лечение на диабет и отслабване, те анализират, че скелетните мускули секретират стотици полезни протеини по време на физически упражнения, като същевременно потискат фактори, свързани със стареенето, като намаляване на костната плътност и загуба на мускулна маса.

Снимка: Envato

Хуан Шу-чан, изследовател в Зоологичния изследователски институт към Китайската академия на науките, заявява: "Докато извличаме най-доброто от физическата активност, се опитваме да избегнем негативните ефекти, като натоварването на сърцето и ставите. Трябва да помогнем на хората да възстановят основното си здраве по начин, който имитира физическата активност", каза той.

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"Мускулната трансплантация се свива без прекъсване в продължение на 24 часа, като непрекъснато отделя полезни вещества в кръвообращението", казва той и добавя: "Общото количество полезни вещества, отделяни от мускулните трансплантати, надвишава количеството, отделяно при интензивна физическа активност в продължение на един час."

Изследователите обмислят да проведат изпитвания с пациенти от отделенията за интензивна терапия и планират да тестват още групи пациенти, ако се потвърдят безопасността и ефективността на метода, пише "Maeil Business".