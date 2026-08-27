Още преди първия му мач: Легенда на Германия критикува Юрген Клоп

Легендата на германския, а и на световния футбол Лотар Матeус критикува новия селекционер на немския национален отбор Юрген Клоп за това, че ще обяви първия си състав, когато футболистите ще се подготвят за мачове в Лига Европа и Лигата на конференциите. Бившият мениджър на Ливърпул смята да разкрие имената на германските национали на 17 септември, четвъртък, когато ще се проведат двубои от основната фаза във втория и третия по сила клубни турнири на Стария континент.

Лотар Матеус: "Това влияе на психиката"

"Дори и да са били информирани предварително от националния треньор, играчите могат да бъдат с нарушена концентрация от постоянни въпроси за националния тим. Това влияе на психиката, ако те питат за нещо такова точно преди важен мач. Бях помолил Юрген Клоп да обяви списъка ден по-късно", каза Матеус в колонка за телевизия "Скай". Юрген Клоп стана новия национален селекционер на Германия след отпадането на "маншафта" от Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Там Юлиан Нагелсман водеше немците, но се раздели с отбора, след като отпадна от Парагвай на 1/16-финалите.

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Юрген Клоп ще дебютира срещу Нидерландия

Юрген Клоп не е водил отбор, след като се оттегли от поста си на мениджър на Ливърпул през лятото на 2024 г. След това той беше глобален спортен директор в Ред Бул. Специалистът ще направи дебюта си като национален треньор на 24 септември, когато Германия гостува на Нидерландия в първия мач от тазгодишното издание на Лигата на нациите. Двата отбора с в Група В, където участват още Сърбия и Гърция.

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