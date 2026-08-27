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Нестандартна идея: Кандидатът на властта за НЗОК е измислил как българите да спрат цигарите

27 август 2026, 15:16 часа 926 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Нестандартна идея: Кандидатът на властта за НЗОК е измислил как българите да спрат цигарите

Нестандартна идея за намаляване на тютюнопушеното в България представи кандидатът на "Прогресивна България" за управител на НЗОК доц. д-р Владимир Даскалов по време на изслушването си в ресорната здравна комисия. Той има идея общопрактикуващите лекари да консултират българите за отказване на тютюнопушенето, а за децата да се създадат специализирани алгоритми за консултиране при риск от затлъстяване. 

"Здравето на нацията започва от децата", каза още той. 

Той заговори и за реформа в превенцията чрез профилактични пакети, с ясен фокус върху предотвратяването на заболяванията с висока смъртност.

Парите за здраве

"Длъжни сме да започнем с една честна диагноза", каза още доц. Даскалов и посочи, че въпреки ръстовете на бюджета на здравната каса - данните показват, че средната продължителност на живота остава тревожно ниска. 

Доц. Даскалов е на мнение също, че ефективността не се мери колко пари са похарчени, а дали са постигнати целите.

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Той е категорично за обаче увеличаване на бюджета на първичната и доболнична помощ, но същевременно е за строго следене на заявените средства от болниците и за контрол върху лекарствата чрез електронен отчет. 

Екипен играч

Той добави, че като лекар хилург и като ръководвител се е водил от едно основно правило, а именно, че в здравеопазването няма място за солови играчи.

"Изисква безупречна екипна работа", категоричен е доц. Даскалов.

"Заставам пред вас с ясното съзнание, че болестта няма партийна принадлежност", каза доц. д-р Владимир Даскалов. ОЩЕ: Комисия в парламента изслушва кандидатите за управител на НЗОК

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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