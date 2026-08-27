Трибуналът в Хага отказа да освободи Ратко Младич

Председателят на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия Грасиела Гати Сантана отхвърли искането на защитата на бившия командир на босненските сърби Ратко Младич за предсрочно освобождаване по хуманитарни причини, предаде Радио Свободна Европа. Младич изежава доживотна присъда за геноцид и военни престъпления.

На 18 август защитата на Младич поиска той да бъде освободен и прехвърлен в болница или заведение за палиативни грижи в Сърбия, като мотивира искането с вероятността от непосредствена смърт и необходимостта той да прекарва повече време със семейството си

В решението си Гати Сантана отбелязва, че Младич получава необходимите медицински грижи и има възможности за контакт със семейството си.

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"Интересите на правосъдието и общите правни принципи не изискват освобождаване единствено защото се очаква непосредствена смърт", посочва тя, цитирана от РСЕ.

Гати Сантана подчертава, че наказанието трябва не само да възпира подобно поведение, но и да изразява осъждането на международната общност на тежките нарушения на международното хуманитарно право и човешките права. Тя определя желанието на Младич да прекара последните си дни в Сърбия като "предпочитание", а не като мярка, изисквана от интересите на правосъдието.

През 2021 г. Младич бе признат за виновен за геноцида над около 8000 бошняци в Сребреница през юли 1995 г., преследването и насилственото преместване на бошняци и хървати, терора над цивилното население по време на обсадата на Сараево и вземането на служители на ООН за заложници.

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