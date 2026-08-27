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ЦСКА се опитва да разкара трансферно разочарование

27 август 2026, 15:11 часа 676 прочитания 0 коментара

ЦСКА направи много силен зимен трансферен прозорец в началото на годината, но няма как всичко да е перфектно. Сега "червените" се опитват да намерят отбор, на който да предотстъпят колумбийското крило Алехандро Пиедраита. От началото на сезона южноамериканецът взе участие в едва три срещи, като не се отчете нито с гол, нито с асистенция. От ЦСКА искат да изпратят Пиедраита в чужбина.

ЦСКА иска да разкара Пиедраита

Алехандро Пиедраита изигра 2 мача в Първа лига и 1 в квалификациите з Лига Европа от началото на сезона. Той записа общо 64 кминутим като за тях си изкара 1 жълт картон и нищо повече. Вече стана ясно, че той не е в групата на ЦСКА за реванша с ОФИ Крит, а новината е, че колумбиецът дори не е картотетикран за "армейците" в Европа. На негово място е записан Каталин Иту, който е най-новото попълнение на "червените" през летния трансферен прозорец. Крилото дойде от Локомотив Пловдив, след като ЦСКА плати откупната му клауза.

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Алехандро Пиедраита

Пиедраита не впечатли в ЦСКА

Алехандро Пиедраита пристигна в ЦСКА в началото на годината. Той избухна с красив гол за победата с 1:0 над Славия, но нямаше особен принос за останалата част от сезона на "червените". Той изигра 16 мача в Първа лига и 2 за Купата на България през миналия сезон. Статистиката показва, че отново жълтите му картони (3) са повече от головете му (2 в първенството и 0 за Купата).

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ЦСКА Летен трансферен прозорец Алехандро Пиедраита
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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