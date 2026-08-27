Военният министър: Единствената ни опция е МиГ - 29

Ние в момента нямаме опция да закупим самолети F-16 втора употреба, нито "Грипен"-и. Имаме една опция. Възможността е резервни части и евентуално да поддържаме МиГ 29", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов пред медиите в Министерски съвет. Според него части могат да се намерят от Унгария и Полша, а жизненият цикъл на тези самолети позволява да бъде експлоатират до 2029-2030 г.

"От 2021 г. досега няма една резервна част, внесена за самолетите МиГ 29", добави още той.

"Не разбирам онези подскоци на политическите опоненти, които започнаха да говорят за "Москвич"-и и "Лад"-и. Нека сега аз да ги попитам - с какво да си пазим въздушното пространснтво? ЕАко ние откажем резервни части и не търсим резервни части, какво да направим, кой да ни пази въздушното пространство. Поели сме ангажимент, че ще дежурим с два самолета", заяви още министърът.

Кога ще може да ползваме F-16?

Министърът се надява американската компания "Локхийд Мартин" да изпълни своите ангажименти по F-16 и от догодина да започнем да носим дежурство с тях.

Припомняме, че самолетите бяха поръчани от България през 2019 г., като първата партида от 8 изтребителя F-16 Block 70 пристигна в страната ни поетапно през 2025 година в авиобаза „Граф Игнатиево“. ОЩЕ: Търсим и алтернативи: България е поискала ускоряване на доставката на F-16