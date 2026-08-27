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Официално: Ясно е кога Левски и ЦСКА ще играят за Суперкупата на България

27 август 2026, 14:46 часа 199 прочитания 0 коментара

След години на недоволство от феновете, лицата на ръководството на българския футбол най-накрая предпореха ход, с който реално да променят нещо. Ясна е датата, на която ще се изиграе двубоят за Суперкупата на България между Левски и ЦСКА. Сблъсъкът е насрочен за 9 септември. За разлика от датата от миналия сезон - 3 февруари, сегашната ще предразположи повече фенове да присъстват на стадиона.

Суперкупата на България ще се играе на 9 септемви

В тазгодишния мач за Суперкупата на България се изправят шампионите на страната срещу носителите на Купата. Това са вечните съперници Левски и ЦСКА. Преди две седмици БПФЛ обяви три предварителни дати за срещата, които зависеха от това в кои европейски клуби турнири ще се класират родните грандове. След като Левски отпадна от Шампионска лига, а ЦСКА ще играе или в Лига Европа, или в Лигата на конференциите, датата е ясна - 9 септември, сряда. Тя остана като единствен възможен вариант, а в който и турнир да се класират "червените", няма да представлява проблем за тях да играят за Суперкупата.

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Левски - ЦСКА

Добро решение за българския футбол

Промяната на датата е много добро решение от гледна точка на феновете на футбола и състоянието на терените в България. За сравнение, последното издание на Суперкупата на България, когато Лудогорец победи Левски, се игра на 3 февруари. Тогава метеорологичните условия направиха така, че феновете да не бъдат предразположени да присъстват на мача и теренът да не бъде в оптимално състояние.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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