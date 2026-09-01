Здравите усмивки започват с Oral-B тази учебна година

Back to School кампанията на Oral-B превръща ежедневната грижа за зъбите в шанс за семейни награди

Новата учебна година винаги идва с дълъг списък от задачи. Раница, тетрадки, учебници, спортен екип, нов график и нови отговорности. Но наред с всичко, което подготвя детето за училищния ден, има един малък навик, който често остава на заден план, а всъщност е част от всяка добра сутрешна и вечерна рутина: миенето на зъбите.

Именно с тази идея Oral-B стартира своята национална Back to School кампания, която напомня, че големите училищни приключения започват с малките ежедневни навици. Кампанията насърчава родителите да превърнат грижата за оралното здраве в естествена част от подготовката за училище, като добавя към нея и елемент на игра, мотивация и споделени семейни моменти.

В периода 1 – 30 септември 2026 г. потребителите, закупили продукти Oral-B на стойност над 49,99 евро с ДДС., могат да регистрират своята касова бележка и да участват в томбола за атрактивни награди. Сред тях са семейно пътуване до Португалия, както и тематични Stitch раници и куфари, които правят началото на учебната година още по-вълнуващо.

Малък навик с голямо значение

За много семейства сутрешната подготовка често е състезание с времето. Закуската трябва да бъде готова, дрехите избрани, раницата проверена, а детето да излезе навреме. В тази динамика миенето на зъбите понякога се превръща в задача, която трябва да се напомня отново и отново.

Oral-B поставя фокуса именно върху това как един ежедневен навик може да бъде направен по-лесен, по-интересен и по-приятен за децата. Когато грижата за зъбите не звучи като задължение, а като част от личната рутина на детето, тя има много по-голям шанс да се превърне в устойчив навик.

Oral-B iO Kids Stitch: когато любим герой влиза в банята

Сред акцентите в кампанията е електрическата четка Oral-B iO Kids Stitch, която е създадена за деца над 6 години. Продуктовото описание посочва, че четката предлага нежно, но ефективно почистване, 3 режима на четкане, включително режими за чувствителни зъби, 2-минутен музикален таймер и достъп до приложението Disney Magic Timer.

Любимият дизайн със Stitch добавя емоция към рутината и превръща миенето на зъбите в занимание, което детето може да очаква с повече желание. Така Oral-B поставя акцент не само върху продукта, но и върху преживяването около него: споделен момент между родител и дете, в който полезният навик се изгражда постепенно и с позитивна нагласа.

Как да участвате в кампанията

Механиката е лесна и създадена така, че да бъде достъпна за семействата в активния Back to School период:

Закупете продукти Oral-B на стойност над 49,99 евро. Запазете касовата бележка. Регистрирайте бележката в периода 1 – 30 септември 2026 г. Участвайте в томбола за награди, сред които семейно пътуване до Португалия и тематични Stitch раници и куфари.

По този начин подготовката за училище може да включва не само всичко необходимо за класната стая, но и важна стъпка към по-добра ежедневна грижа у дома.

Подготовката започва със здрава усмивка

Back to School сезонът е момент за ново начало. Нови цели, нов режим и нови малки обещания, които семейството си дава. Oral-B напомня, че сред тях има място и за грижата за усмивката.

Защото здравите усмивки започват с правилните навици. А когато тези навици са подкрепени от забавно преживяване, любим герой и възможност за семейни награди, подготовката за училище става още по-приятна.