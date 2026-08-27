"Софийски музикални седмици" продължават през есента с премиери, големи годишнини и специални международни гости

57-ото издание на Международния фестивал "Софийски музикални седмици" продължава от 3 септември до 11 октомври с изключително богата есенна програма. Авторски концерти, български и световни премиери, големи музикални годишнини, млади изпълнители, хорови и духови формации и специални международни гости превръщат есенния цикъл в своеобразен "втори фестивал".

"Получава се един втори фестивал – и периодът е дълъг, и концертите са много", казва проф. Момчил Георгиев, програмен директор и председател на Фондация "Международен фестивал Софийски музикални седмици". Част от събитията са планирани през есента заради международните графици на артистите, но наситената програма следва основната мисия на фестивала – да представя българското музикално наследство, съвременните композитори, новите поколения изпълнители и значими международни проекти.

Българската музика – в центъра на програмата

Сред важните събития са авторските концерти на Велислав Заимов– 14 септември, Любомир Денев – 29 септември, и Цветан Добрев – 8 октомври. В рамките на 57-ото издание фестивалът представя над 30 български и световни премиери, включително произведения, създадени специално за него.

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Интересен поглед към новото поколение предлага участието на Емануил Иванов, който ще бъде представен не само като пианист, но и като композитор. Сред акцентите е и соловият рецитал на Албена Данаилова, както и музиката на Любомир Пипков и Георги Арнаудов редом с произведения от Барток, Регер и Хиндемит.

На 2 октомври фестивалът отбелязва и 85 години от рождението на Гена Димитрова.

Прапраплеменникът на Сергей Дягилев на българска сцена

Един от най-необичайните акценти в есенната програма е свързан със Сергей Дягилев и Вацлав Нижински. На 9 октомври в Театър "Българска армия" ще бъде представен танцовият спектакъл "Тяло в лед", посветен на двете легендарни фигури в историята на балета.

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Специално за проекта в България пристига Александър Дягилев – прапраплеменник на Сергей Дягилев и професионален виолист. Той ще бъде част от самото представление и ще свири на живо по време на спектакъла. Няколко дни по-рано, на 5 октомври в Централния военен клуб, Александър Дягилев ще изнесе концерт заедно с пианистката Бистра Диляноф.

Така наследник на фамилията Дягилев ще излезе на българска сцена в рамките на проект, който връща публиката към една от най-вълнуващите страници в историята на европейския танц.

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Хорово изкуство, духови ансамбли и Армения във фокус

Хоровото изкуство също има специално място в есенната програма. През 2026 г. се отбелязват 100 години от създаването на Българския хоров съюз, а на 6 октомври фестивалът чества 90 години от създаването на Хора на транспортните работници.

На 30 септември Националният филхармоничен хор ще представи програма с произведения на Петко Стайнов и Золтан Кодай.

Същата дата носи и един от международните акценти – "Армения във фокус". В Централния военен клуб ансамбъл "Гурджиев" ще представи произведения, свързани с Георгий Гурджиев, както и арменска духовна музика.

Сред тематичните линии на 57-ото издание са и духовите ансамбли. В есенната програма участват различни формации, включително брас ансамбълът на Симфониета – Враца, духов квинтет от Плевен и духов квинтет на Държавна опера – Русе. Проектът "Mozart in Blue" е сред примерите за стремежа на фестивала да среща класическата традиция с други музикални жанрове.

Младите изпълнители и новата публика

Фестивалът продължава да отделя специално внимание на младите музиканти чрез "Студио на младия музикант", а сред участниците в есенната програма е и пианистът Никола Богомилов.

Според проф. Момчил Георгиев едно от големите предизвикателства пред класическата музика в световен мащаб е промяната на публиката. Младите поколения достигат до музиката по различни канали и дигитални платформи, но това не означава, че са загубили интерес към класиката.

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"Хората усещат, че изживяването на живо е нещо неповторимо. Енергията, която получават от сцената и отдават обратно към нея, е важна. Младите го усещат много добре", казва проф. Георгиев.

Силна финална седмица

Последните дни на фестивала концентрират някои от най-интересните събития. На 10 октомври концертът "Завещани премиери" ще представи неизпълнявани досега произведения на Красимир Кюркчийски и Михаил Пеков – световни премиери на творби от двама големи български композитори, които вече не са сред нас.

Сред кулминациите на изданието е концертът на Фестивалния оркестър на "Софийски музикални седмици" под диригентството на Христо Павлов с програма изцяло от Рихард Щраус. Солист в изключително трудната и виртуозна Бурлеска за пиано и оркестър ще бъде Надежда Цанова, един от артистите във фокус на тазгодишното издание.

Последният концерт на 11 октомври е посветен на 100 години от рождението на Боян Лечев и ще събере негови ученици и представители на новото поколение музиканти.

Така есенната програма на 57-ите "Софийски музикални седмици" събира в един наситен финален цикъл основните линии на фестивала – българското музикално наследство и новото творчество, международни срещи, премиери, големи годишнини и подкрепа за младите таланти.

Събитието се осъществява с финансовата подкрепа на Столичната община - Календар на културните събития. Фестивалът е носител на лейбъла за качество "Европа за фестивалите, фестивалите за Европа" на Европейската фестивална асоциация. Съорганизатори на събитието са Столична община, Министерство на културата, Софийска филхармония.

Билети за събитията се предлагат на касата на зала "България" и чрез билетните системи Eventim и "Купи билети". Предвидени са преференциални условия за ученици, студенти и пенсионери, както и свободен достъп за ученици до определени събития.