Данъчните влизат и в криптото: НАП ще получава информация за търговията

Парламентът прие на първо четене промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се предвижда данъчните власти да получават информация за лицата, търгуващи с криптоактиви. Законопроектът, внесен от Министерския съвет, беше подкрепен от 136 депутати, четирима гласуваха против, а 10 се въздържаха.

С промените се предлага в българското законодателство да бъдат въведени две директиви на Европейския съюз, свързани с обмена на информация за данъчни цели. Срокът за транспонирането им от държавите членки е изтекъл на 31 декември 2025 г.

Целта на новите правила е да се ограничат укриването на данъци и избягването на данъчно облагане, както и да се повиши прозрачността чрез по-ефективен обмен на информация между данъчните администрации в ЕС. Още: Попитал ChatGPT в какво да ги инвестира: Спипаха агент на ФБР, откраднал близо милион долара

Данъчните ще следят и търговията с криптоактиви

Промените ще дадат възможност на данъчните служби в държавите от ЕС и в партньорски страни да обменят информация за хората, които търгуват с криптоактиви. За да бъде възможен този обмен, доставчиците на услуги за криптоактиви ще трябва да се регистрират и да предоставят необходимите данни в една от държавите членки.

Според законопроекта доставчиците ще трябва да подават информация за всеки вид криптоактив, с който са извършвани сделки, трансфери или обмени чрез тях. Още: Реформа от днес: Само 10% от крипто платформите имат лиценз да работят, проверете своята

Сред данните, които ще се предоставят, са общата брутна сума от извършените сделки, броят на търгуваните единици, както и броят на операциите по придобиване и продажба на криптоактиви срещу фиатни валути. Ще се отчитат и сделките, при които един криптоактив се обменя за друг.

Информацията ще се подава веднъж годишно по електронен път, като крайният срок е 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят данните.

Нови правила и за трансферното ценообразуване

Законопроектът предвижда и промени в правилата за трансферното ценообразуване. Чрез тях в българското законодателство ще бъдат въведени стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Още: "Това не са нови милиони": Кметът на "Младост" разкри истината за биткойните си

След приемането на законопроекта на първо четене депутатите решиха и срокът за внасяне на предложения между двете четения да бъде съкратен от седем на пет дни.