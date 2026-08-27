Страхотно! Никола Цолов взе суперлиценз за Формула 1 (ВИДЕО)

Българският пилот Никола Цолов успешно премина теста с болид от Формула 1 на легендарната писта „Имола“. Родният състезател седна зад волана на Racing Bulls VCARB 02 и малко преди 13:00 часа българско време постигна поставената цел – да измине необходимите 300 километра, с което си осигури суперлиценз за участие във Ф1.

Българският лъв завъртя 300 километра на „Имола“

Nikola Tsolov just completed 300 km.



The fastest time I recorded was a 1:17.67 with Soft tires at the end of a 6-lap stint.#F1 #VCARB pic.twitter.com/v9bNV4h8nK — Jacopo Rava (@JacopoRava04) August 27, 2026

Българинът покри изискваната дистанция след кратък, но ефективен стинт от шест обиколки. В същото време той успя да подобри най-доброто си време на трасето, записвайки впечатляващ резултат от 1:17.67 минути.

Успешният тест е важна стъпка в развитието на кариерата на Цолов, който се утвърди сред най-перспективните млади пилоти в моторните спортове. Българинът в момента е лидер в шампионата на Формула 2.

Получаването на суперлиценза ще даде възможност на Цолов да участва в свободни тренировки по време на уикендите във Формула 1. Вече се появиха предположения, че той може да получи шанс още на „Монца“ по време на Гран при на Италия в началото на септември. Засега обаче няма официално потвърждение дали Цолов ще направи своя дебют в официална сесия от Формула 1 още в Италия.

ОЩЕ: Никола Цолов с откровено признание за шансовете си във Формула 1