Редки мумии на динозаври разкриват тайните на праисторическия живот

Изследователи са открили две мумии на динозаври, които изглежда са се запазили по неочакван начин, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на публикация в сп. "Сайънс". Тези останки от динозаври се различават от мумиите в Египет или естествените човешки мумии, които са се запазили случайно в блата или пустини.

Мумифициране на динозаври

Мумифицираните динозаври са толкова стари, че кожата и меките им тъкани са се вкаменили. Учените използват тези редки останки, заедно с кости от динозаври, за да пресъздадат как са изглеждали тези праисторически същества.

Учените откриват мумии на динозаври от повече от век. Някои са били "погребани" бързо след смъртта им, докато други са потънали във водни басейни или са изсъхнали. Много от тях, включително мумия на динозавър с патешка човка, открита през 1908 г., произхождат от район в източната част на Уайоминг.

В настоящото изследване учените са се върнали в тази така наречена "зона на мумиите" и са открили нови останки, включително мумията на динозавъра с патешка човка, който е бил само на няколко години, когато е намерил смъртта си. "Това е първият млад динозавър, който наистина е мумифициран", казва Пол Серино, палеонтолог от Чикагския университет от екипа, направил откритието.

Изненадващо новите мумии изглежда са се запазили без никакви следи от вкаменена кожа. Вместо това, те са оставили отпечатъци от кожата и люспите си върху тънък слой глина, който се е втвърдил с помощта на микроби.

Този начин на мумифициране е запазвал и други организми в миналото, но учените не са смятали, че това може да се случи на сушата. Възможно е други мумии, открити в Уайоминг, да са се формирали по подобен начин, обяснява Серино.

Учените са използвали тези глинени шаблони, за да обрисуват по-ясна картина на това как са изглеждали динозаврите с патешки човки, когато са били живи.

Разбирането за това как се образуват мумиите на динозаври може да помогне на учените да открият повече от тях.

"Всеки път когато попаднем на такава мумия, получаваме съкровищница от информация за тези животни", казва палеонтологът по гръбначни животни от Университета на Тенеси Стефани Дръмхелър в придружаващ публикацията коментар.

