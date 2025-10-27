Войната в Украйна:

Песков: Не се тревожим от разваляне на отношенията със САЩ, тях и без това ги няма никакви

Изпитанията на ракетата "Буревестник" няма по никакъв начин да се отразят неблагоприятно на отношенията между Москва и Вашингтон. Причината - ами тези отношения и без това са сведени до минимум. Това заяви днес на брифинг говорителят на руския диктатор Владимир Путин - Дмитрий Песков

Засега се наблюдават само плахи опити за извеждане на тези отношения от досегашното им състояние", добави Песков.

Припомняме, че след като в събота Путин се похвали с успешното изпитание на "уникална ракета, каквато никой в света няма" (ВИДЕО), не закъсня и реакцията на американския президент Доналд Тръмп, който недвусмислено заяви, че Путин е добре да се фокусира върху съвсем друго нещо вместо да се занимава с тестове на нови ракети. Тръмп в прав текст напомни на Путин, че е изпратил най-добрата в света ядрена подводница край бреговете на Русия, поставяйки на място диктатора да си опича акъла - Ядрената ни подводница е до бреговете на Русия: Тръмп заплаши Путин след теста на "Буревестник"

Елена Страхилова
