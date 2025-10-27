ФИФА с тежък удар по Ботев Пловдив, „канарчетата“ обвиниха Зингаревич и хората му

Световната футболна централа ФИФА е нанесла тежък удар по Ботев Пловдив. Това съобщиха официално от клуба. Според информациите „канарчетата“ са получили забрана за реализиране на трансфери. Причината е непогасен разход по трансфера на Абдулайе Траоре на „Колежа“. При сделката с бившия клуб на футболиста „жълто-черните“ не са изплатили дължими проценти на стойност 180 хиляди евро. В крайна сметка Ботев е бил осъден да плати въпросната сума, както и още 60 000 евро под формата на лихви.

Ръководството на Ботев Пловдив излезе днес с официална позиция, в която обвинява бившия собственик на клуба Антон Зингаревич и хората му за създалата се неприятна ситуация. Според шефовете на „канарчетата“ този разход не е бил отразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите на клуба.

Официалната позиция на ПФК Ботев Пловдив

„Днес ПФК Ботев Пловдив получи забрана за трансфери от ФИФА, поради непогасен разход, неотразен в счетоводния баланс от предходния Съвет на директорите. Клубът е осъден да заплати 180 000 евро + 60 000 евро лихви и разноски за футболиста Траоре, след като при неговия трансфер по време на ерата Зингаревич не са били изплатени дължимите проценти към предишния му клуб“.

„Това е разход, който не е предвиден в бюджета на настоящото ръководство и ще бъде предмет на съдебни дела срещу виновните лица – Александър Ослан, Слави Микински, Антон Зингаревич и Алексей Киричек. Делата ще продължат вероятно с години, но до зимния трансферен прозорец клубът трябва да погаси тези задължения, в противен случай няма да може да картотекира нови футболисти“.

„Всеки ден пред нас излизат нови подводни камъни, наследени от предишното управление. Всеки ден се борим с техните творения, дългове и безотговорност. Не случайно непрекъснато призоваваме феновете да пълнят стадиона – защото всяка стотинка е важна за оцеляването на нашия клуб. Помнете – преди 27 юни всички заявихме, че ще дадем своя принос за спасението на Ботев. Днес е моментът да го докажем. Ботев не принадлежи на един човек. Ботев е на всички нас. И само заедно можем да го спасим. Да защитим нашия клуб – Ботев Пловдив“, се казва в позицията на Ботев Пловдив.

