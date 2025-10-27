Напрежението в Ливан нараства: Граната падна близо до патрул на ООН

Напрежението в Ливан нараства, но за щастие няма съобщения за пострадали или материални щети в Силите на ООН в Ливан (UNIFIL), след като граната беше изстреляна от израелски дрон близо до патрул на ООН, действащ близо до Кфар Кила, съобщи италианската информационна агенция ANSA. Самите мироопазващи сили съобщиха за новия инцидент, като уточниха, че малко след изстрелването на гранатата израелски танк е обстрелял силите на UNIFIL.

Statement on grenade attack on peacekeepers:



This afternoon, at about 5:45 p.m., an Israeli drone came close to a UNIFIL patrol operating near Kfar Kila and dropped a grenade. — UNIFIL (@UNIFIL_) October 26, 2025

На същото място „израелски дрон преди това е прелетял над патрула на UNIFIL по агресивен начин“, се казва в изявлението на мироопазващите сили на ООН. „Мироопазващите сили са приложили необходимите защитни контрамерки, за да неутрализират дрона“.

Силите на ООН подчертават, че тези действия на Израелските отбранителни сили „нарушават Резолюция 1701 на Съвета за сигурност и суверенитета на Ливан и демонстрират незачитане на безопасността на мироопазващите сили, ангажирани в мисии, упълномощени от Съвета за сигурност в Южен Ливан“. ОЩЕ: Загинали при израелски въздушни удари в Ливан

Не бяха направени незабавни коментари от израелската армия.

On Sunday night, #UNIFIL forces shot down an Israeli drone flying over a patrol belonging to the international peacekeepers in Kfar KIla, in the first such incident in #SouthLebanon.



According to UNIFIL, the Israeli army dropped a grenade at the scene after the drone was downed,… pic.twitter.com/rGu6wUlJtu — Megaphone News English (@MegaphoneNewsEN) October 27, 2025

Това не е прецедент

По-рано този месец UNIFIL два пъти обвини израелските сили, че са хвърляли гранати близо до нейните наблюдатели, включително един инцидент, при който един наблюдател беше леко ранен.

И в двата случая израелските военни заявиха, че се опитват да разпръснат дейността на "Хизбула", без намерение да навредят на наблюдателите на UNIFIL.

Израел отдавна твърди, че наблюдателните сили са се провалили в мисията си, като са направили малко, за да попречат на "Хизбула" да укрепи позициите си близо до израелската граница през десетилетията.

ООН многократно осъди тези нападения срещу нейните мироопазващи сили.

Напрежението в Ливан

Напрежението в Ливан така или иначе остава високо, въпреки прекратяването на огъня между "Израел и Хизбула", което влезе в сила в края на ноември миналата година след открита война. Движението е значително отслабено от този конфликт. В същото време ливанските власти обявиха, че трима души са били убити при израелски удари, докато Израелските отбранителни сили заявиха, че са убили двама членове на "Хизбула" в източната и южната част на страната. От четвъртък насам 11 души са били убити при израелски въздушни удари. ОЩЕ: Израел нанесе удар по щаб на "Хизбула" в Ливан (ВИДЕО)