"Светът бавно свиква с войните": Орбан пристигна във Ватикана за среща с папата (СНИМКА)

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е пръв приятел на руския диктатор Владимир Путин, пристигна във Ватикана за среща с папа Лъв XIV, предаде италианската информационна агенция ANSA. Срещата с главата на Римокатолическата църква идва на фона на отменената среща в Будапеща, която трябваше да събере на една маса в унгарската столица американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, за да обсъдят мира в Украйна. Срещата обаче се отложи, според източник на Белия дом, цитиран от "Ройтерс".

Орбан влезе в ролята на миротворец

Точно преди срещата си с папата - унгарският президент Виктор Орбан написа в социалната мрежа "Фейсбук", че светът бавно свиква със свойните.

„През последните две десетилетия военни конфликти избухваха един след друг по целия свят: от Кавказ до Близкия изток, а сега и тригодишната руско-украинска война. Новини и образи на разрушения и жертви на войната се изсипват върху нас. Отначало сме шокирани, после натъжени и накрая започваме да свикваме. Но докато светът свиква с войните, те стават все по-опасни, като пожар в знойния летен ден. Ако не направим нищо, рано или късно пламъците ще достигнат страната ни, домовете ни и бъдещето на децата ни. „Ако искаме да запазим мира в Унгария, не можем да плуваме с брюкселския мейнстрийм", написа още Орбан.

Il premier ungherese Viktor Orban è arrivato in Vaticano per l'incontro con Papa Leone. #ANSA https://t.co/iHl0NoLlnz pic.twitter.com/a77YUOPwmU — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) October 27, 2025

Унгария иска да се предпази от "военна треска"

„Искаме да се предпазим от военната треска, която се разпространява по света. Ето защо, откакто избухна руско-украинската война, изградихме антивоенна коалиция", добави той, уточнявайки, че днес ще докладва „на Светия отец, а по-късно и на италианския министър-председател за усилията на Унгария".