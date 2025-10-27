Войната в Украйна:

"Светът бавно свиква с войните": Орбан пристигна във Ватикана за среща с папата (СНИМКА)

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е пръв приятел на руския диктатор Владимир Путин, пристигна във Ватикана за среща с папа Лъв XIV, предаде италианската информационна агенция ANSA. Срещата с главата на Римокатолическата църква идва на фона на отменената среща в Будапеща, която трябваше да събере на една маса в унгарската столица американския президент Доналд Тръмп и руския диктатор Владимир Путин, за да обсъдят мира в Украйна. Срещата обаче се отложи, според източник на Белия дом, цитиран от "Ройтерс".

Орбан влезе в ролята на миротворец

Точно преди срещата си с папата - унгарският президент Виктор Орбан написа в социалната мрежа "Фейсбук", че светът бавно свиква със свойните.

„През последните две десетилетия военни конфликти избухваха един след друг по целия свят: от Кавказ до Близкия изток, а сега и тригодишната руско-украинска война. Новини и образи на разрушения и жертви на войната се изсипват върху нас. Отначало сме шокирани, после натъжени и накрая започваме да свикваме. Но докато светът свиква с войните, те стават все по-опасни, като пожар в знойния летен ден. Ако не направим нищо, рано или късно пламъците ще достигнат страната ни, домовете ни и бъдещето на децата ни. „Ако искаме да запазим мира в Унгария, не можем да плуваме с брюкселския мейнстрийм“, написа още Орбан. ОЩЕ: Отново измамен: Тръмп е отменил срещата с Путин

Унгария иска да се предпази от "военна треска"

„Искаме да се предпазим от военната треска, която се разпространява по света. Ето защо, откакто избухна руско-украинската война, изградихме антивоенна коалиция“, добави той, уточнявайки, че днес ще докладва „на Светия отец, а по-късно и на италианския министър-председател за усилията на Унгария“. ОЩЕ: Лавров възмутен: Тръмп беше разбрал "първопричините" за войната, как така иска да спрем по настоящите фронтови линии?

