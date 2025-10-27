Парите за премии да мреш в Украйна за Путин свършват

Няколко руски региона значително намалиха еднократните плащания на военнослужещите при подписване на договор - Чувашия, Татарстан, Марий Ел, Новгородска, Самарска и Уляновска област, Ямало-Ненецкият автономен окръг и Башкирия. Има обаче и региони, които са на другия полюс и въвеждат допълнителни плащания за военните. Експерти смятат, че тенденцията към намаляване на еднократните плащания се обяснява, от една страна, с изпълнението на квотите за набиране на кадри, приети от властите, а от друга – с липсата на средства, пише проектът "Север.Реалии", който е към Радио "Свобода/Свободна Европа".

Еднократната премия при подписване на договор с Министерството на отбраната се състои от федерално плащане (400 000 рубли, или около 4200 евро), регионално плащане, определяно от всяка област, а в някои региони – и общинско плащане. Регионалният компонент обаче започна да намалява от лятото на 2025 г.

В Самара премията е 9 пъти по-ниска

Най-голямото намаление се наблюдава при премията в региона на Самара - от 3,6 милиона рубли на 400 000, което е 9 пъти надолу. Ако обаче резервист бъде изпратен в т.нар. специална военна операция (както Кремъл нарича войната в Украйна), той ще получи предишната сума.

Регионалните плащания също значително намаляха в регионите Татарстан и Марий Ел. В първия те спаднаха от 2,7 милиона на 400 000 рубли, въпреки че дори не е направено официално съобщение за това. В началото на октомври на уебсайта на агенция „Татар-Информ“ на републиката и други медии, свързани с правителството, се появиха актуализирани банери, насърчаващи доброволците да подписват договори. Вместо еднократно плащане от 3,1 милиона рубли (2,7 милиона от региона плюс 400 000 рубли от държавата), на доброволците вече се предлагаха само 800 000 рубли - 400 000 от републиката и същата сума от руското министерство на отбраната. Не е ясно дали общинските плащания остават в сила.

В Марий Ел регионалното възнаграждение е намалено от 2,6 милиона на 400 000 рубли, а в Чувашия – от 2,5 милиона на 400 000 рубли.

През юни регионалното възнаграждение за договорните войници в Новгородска област е било намалено с повече от половина – от 2,6 милиона на 1,1 милиона рубли.

В Башкирия премиите падат с 600 000 рубли. Заместник-председателят на Комисията по икономическа политика на Държавната дума (руския парламент) Михаил Делягин смята, че това вероятно е принудителна мярка – „резултат от политиката на Министерството на финансите, което замрази 8,2 трилиона рубли от федералния бюджет, в допълнение към Националния фонд за социално подпомагане, и съответно изцежда страната, включително богати региони като Башкирия".

Снимка: Kremlin.ru

В Белгородска област са на другия край на спектъра

В граничната с Украйна Белгородска област нещата са съвсем различни - финансовата подкрепа за военния персонал беше увеличена през есента. Тези, които подпишат договор от октомври до края на годината, имат право, в допълнение към 800 000 рубли от федералния и регионалния бюджет, да получат еднократно общинско плащане в размер на 500 000 рубли. Това прави общо 1,3 милиона, което обаче бледнее в сравнение с 3-те милиона рубли, които можеха да се получат в края на миналата година. Тогава местните власти обявиха и специална промоция, която продължи почти три месеца. Компенсацията беше изтеглена от четири източника - федералния, регионалния и общинския бюджет, както и от извънбюджетни средства.

Много региони не си правеха труда да крият факта, че високите плащания не са постоянни. Например в Ямало-Ненецкия автономен окръг увеличението продължи само от януари до април 2025 г., след което всичко се върна на предишното ниво - това бе съобщено от местните власти. Междувременно регионът имаше 19% бюджетен излишък, докато в Новгородска област, където плащанията към договорните войници бяха намалени наполовина, бюджетът е в дефицит.

В Уляновска област регионалните плащания преди това възлизаха на 2,1 милиона рубли, а сега са само 500 000.

Броят на новобранците е спаднал до ниво, невиждано от две години

Според някои оценки темпът на набиране на договорни войници в Русия се е забавил през последните месеци. Например през второто тримесечие на 2025 г. 37 900 души са получили бонуси за подписване на договори с Министерството на отбраната. Това следва от данните за разходите от федералния бюджет, анализирани от изданието "Важни истории". В сравнение със същия период през 2024 г. - броят на новобранците в руската армия е спаднал с 2,5 пъти. В онзи период 92 800 души са получили бонуси за подписване на договори.

Броят на новобранците през второто тримесечие на 2025 г. е спаднал до най-ниското ниво за последните две години. По-малко хора са се присъединили към руската армия само през същия период на 2023 г., когато Русия току-що беше започнала активно да набира договорни войници.

Икономистът Владислав Иноземцев счита, че единственият начин да се подобри ситуацията, е да се увеличат военните заплати, които не са преразглеждани от 2022 г., бонусите за подписване на договори и т.нар. „плащания за ковчег“. „Армията може да удвои или дори утрои размера си, ако увеличим нивата на заплащане с приблизително 100-150%“, твърди той, цитиран от "Север.Реалии".

Опитите да се набират резервисти за войната и намаляването на регионалните плащания по договорите сочат желание за икономии, което Иноземцев счита за опасно за Кремъл. Плащанията се намаляват в региони, където има прекалено много кандидати за договори, счита той, докато други анализатори по-скоро подчертават, че плащанията се увеличават в области, където има недостиг.

Снимка: iStock

Парите са единствена примамка, но и те привършват

В социалните мрежи роднините на военнослужещите се оплакват не само от намалените обезщетения, но и от промененото отношение към ветераните от войната, липсата на адекватно лечение за ранените и небрежното отношение към гробищата за мъртвите, които често са разположени в близост до блата и сметища. Има и оплаквания за оскверняване на гробове.

Първият заместник-председател на Комисията по отбрана на Държавната дума Алексей Журавльов нарече намаляването на еднократните плащания за подписване на договор „нездравословна тенденция“. Що се отнася до хуманитарната помощ, събрана в регионите, там също има спад, призна той и определи надеждите на местните власти за бързо прекратяване на военните действия като напразни.

Междувременно в Рязанска област таксата за набиране на чужденци за участие във войната на Русия в Украйна е увеличена седемкратно – сега предложеното възнаграждение е почти 600 000 рубли за всеки новобранец. Тази цифра фигурира в портала за официално публикувани нормативни актове в указ, подписан от губернатора на региона Павел Малков. Въпреки това наетите чужденци не трябва да са граждани на страните от доминираната от Русия Общност на независимите държави (ОНД).

Парите са единствената примамка, с която да се привлекат и задържат хора в армията, казва Иван Чувиляев - служител на правозащитната организация „Go to the Forest“. "Това е очевидно във всяко споменаване на армията, войната и договорната служба в публичното пространство в Русия. „Работа за истински мъже“, бързи пари, незабавни плащания. Ясно е, че целевата аудитория са хората с микрокредити, със заеми, тези, които са загубили работата си, тези, които не могат да си позволят да плащат за апартамент, кола или издръжка за децата. Или имаме случаи, в които майката на някого се разболява, умира след шест месеца и изразходва всичките си пари първо за лечение, а след това за погребението. После те нямат спестявания, нямат пари, нямат нищо – само реклама, пъхната в пощенската им кутия", споделя Чувиляев.

Тази тактика може да бъде постоянна – никоя страна в света няма да остане без "финансово уязвими" хора, зависими от заеми, плащания и обезщетения за безработица, смята експертът. А на този фон Държавната дума непрекъснато изменя законодателството, свързано с наборната военна служба и договорната служба.

"Сега можете да подпишете договор веднага след започването на военната си служба, а срокът на военната служба се промени – въведена е 12-месечна и вече се преразглежда регистърът на заболяванията, които ви освобождават от военна служба", обяснява Чувиляев. "По същество военната служба се превръща в основната „база за подхранване“ на договора. Друг такъв източник са затворниците и лицата, които са в предварително задържане. Сега всеки може да стане договорно нает войник по всяко време (...) Достатъчно е да обвините някого в нещо и да изберете предварително задържане като превантивна мярка. И тогава идва следователят: „Подпишете договора и ще затворя делото“. Така, докато финансово уязвимите бяха държани на куката за пари, друг източник на доходи се разширяваше – което означава, че старият източник на доходи, свързан с пари, може да бъде намален. Особено след като плащанията се базират на регионалните бюджети, а не на федералния".

Снимка: iStock

Вече се появяват иновации – отменяйки еднократните плащания на фона на катастрофален бюджет, някои региони примамват хората към войната с промоции в последния момент. Например, в региона на Тюмен предлагат 3,4 милиона рубли за договори, подписани преди 30 ноември, в Ханти-Мансийския автономен окръг – 3,15 милиона рубли с регионални бонуси, а в областите Тамбов, Москва и Тула – по 2,6 милиона рубли за тези, които подпишат договори преди края на годината. Най-важните условия на промоцията често са скрити в дребния шрифт, както в Самарска област, където максималната сума е достъпна само за офицери. Според Иван Чувиляев чиновниците в Путинова Русия са „много умели в използването на парите като лост за манипулиране на хората“.

Адвокатът Артьом Клига счита, че регионите намаляват еднократните плащания за подписване на договори, защото „бюджетите са ограничени“. Според него предишните високи суми в Самара са били експеримент. „Мисля, че просто са направили измервания, за да сравнят колко души са се записали доброволно за подписване на договори по време на периода на рекордните плащания с това колко души са се записали през други отчетни периоди. Те са стигнали до заключението, че изплащането на големи суми не е особено оправдано, и са решили да преустановят тези експерименти в някои региони. Вероятно федералното бюджетно планиране за следващата година също е изиграло роля. Вече е ясно, че то ще бъде голям провал", казва Клига.

Въпреки това той предполага, че е възможно плащанията да бъдат увеличени отново от 2026 г. Това зависи от автономността на регионите и разходите, които могат да си позволят.