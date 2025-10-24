„Сватбата“ на елените (СНИМКИ)

Снимка: Богдан Боев

В началото на есента гората в Източни Родопи оживява. Това е времето на размножителния период, т. нар. сватбата на елените – един от най-величествените спектакли на дивата природа.

През септември започва есенната „сватба“ или размножителния период на благородните елени. Кошутите достигат полова зрялост на две години, а мъжките, макар да могат да създават потомство след третата си година, реално участват в размножаването едва след като навършат пет-шест години. Зрелите рогачи заемат избрани територии – обикновено открити площи в горски местообитания или по-рядко изредени, дозряващи или зрели гори.

Поведение и териториалност

Снимка Maxim Yakovlev / Rewilding Europe

През брачния период зрелите рогачи почти не се хранят. Те само пият вода и се калят, което им помага да изглеждат по-внушително, но в същото време ги изтощава и отслабва значително. Тези дни са изпълнени с напрежение, борби и непрестанни срещи между съперници. Всяка открита поляна се превръща в предбрачна арена.

Брачният рев – езикът на гората

Снимка: Bruno D'Amicis / Rewilding Europe

Брачният зов на благородния елен е неподражаем рев, който се чува на няколкостотин метра. С него рогачите се опитват едновременно да впечатлят женските и да отблъснат конкурентите си. Кошутите избират брачния си партньор, привлечени от мъжки с по-силен и звучен рев.

Полигамия и хареми

Снимка: Богдан Боев

Благородните елени са полигамни животни. Един мъжки събира около седем-осем женски, а понякога и значително повече – дори до двадесет. Тези хареми са внимателно пазени докато приключи сезона. Кошутите раждат малките си през май–юни и остават с тях до появата на следващото поколение. Обикновено се ражда само едно еленче.

Начало на размножителния период при елена лопатар

Снимка: Maxim Yakovlev / Rewilding Europe

Еленът лопатар сватбува месец по-късно от благородния елен – през октомври. За разлика от него, предпочита обширни открити територии или изредена възрастна гора, където условията са по-спокойни и сигурни. Мъжките, наричани също рогачи, пристигат от значителни разстояния в сватбовището и го напускат веднага след размножаването.

Раждане и грижи за малките на лопатаря

Женските лопатари се отделят от стадото за известно време, докато родят, след което отново се присъединяват към него. Те раждат по едно или две малки, за които се грижат внимателно, докато поотраснат и станат самостоятелни – най-често на следващата година.

Снимка: Богдан Боев

Елените и биоразнообразието на Родопите

Биологичното разнообразие в Родопите е едно от най-богатите в Европа. Пасейки храсти и дървета, елените – както благородни, така и лопатари – помагат за поддържането на мозаечния пейзаж на Източните Родопи. Това е от огромно значение за опазването на богатото биоразнообразие на региона.

Снимка: Стефан Аврамов

Връзката между елените и лешоядите

Остатъците от умрели елени лопатари са важна хранителна база за белоглавия, египетския и черния лешояд. Така кръговратът в природата се затваря – животът на едни поддържа съществуването на други. Елените също са интересен обект за наблюдение и снимане, привличайки туристи и фотографи. Те допринасят за утвърждаването на Родопите като целогодишна ценна природна и туристическа дестинация.

Снимка: Георги Куртев

Програмата по разселване на елените се осъществява с подкрепата на НЛРС-СЛРБ и в сътрудничество с ЛРД Кърджали, Крумовград, Момчилград и Харманли и представлява успешен модел за сътрудничество. Ловните дружини и партньорите се ангажират да не ловуват елени най-малко пет години от последното пускане в техния ловен район.