Лудогорец поглежда към Бразилия в търсене на нов голмайстор, „орлите“ вече имат набелязани играчи

Ръководството на Лудогорец отново поглежда към бразилския пазар в търсене на нов голмайстор. От началото на настоящия сезон „орлите“ се представят на приливи и отливи, а една от основните причини е недостатъчната ефективност на тима в предни позиции. Затова и шефовете на разградчани са решени да привлекат централен нападател по време на зимния трансферен прозорец.

Квадво Дуа е с тежка контузия, а Ерик Биле не впечатлява

В момента Лудогорец разполага с двама централни нападатели. Става дума за Квадво Дуа и Ерик Биле. Първият обаче е преследван от контузии и все още няма записан мач през настоящия сезон, тъй като се възстановява от тежка травма, която получи по време на лятната подготовка.

Биле пък така и не успява да се справи с трудната задача да води атаката на българския шампион. Той има на сметката си 10 двубоя през настоящата кампания, в които е реализирал едва две попадения. Това пък принуждава треньора на тима Руи Мота да разчита на някой измежду Станислав Иванов, Бърнард Текпетей, Кайо Видал или Ерик Маркус да изпълнява ролята на централен нападател.

"Орлите" искат да вземат нов нападател преди старта на зимната подготовка

Скаути на Лудогорец вече са наблюдавали играчи в Бразилия и са набелязали няколко футболисти. Очаква се съвсем скоро ръководството на разградчани да стартира преговори за тяхното привличане. Шефовете на „орлите“ се надяват, че ще успеят да вземат поне един нов централен нападател преди началото на зимната подготовка на тима.

