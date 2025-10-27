Каква отстъпка ще получат фермерите за литър газьол

Фермерите ще получат отстъпка от 0,42 лв. от стойността на акциза за литър закупен газьол, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство през 2024 г., съобщават на интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

Отстъпката е определена със заповед на министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов.

Годишният бюджет на схемата за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ е до 100 млн. лева.

Предстои да бъдат изплатени над 92 млн. лв. по схемата на над 14 000 земеделски стопани. Останалата част от средствата ще бъдат изплатени в началото на 2026 година.

