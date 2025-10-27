Битката за Покровск и Мирноград: Кулминацията е в ход (ВИДЕО)

Държим стратегическата инициатива, напредваме, има обкръжени по 5500 украински войници в Покровск и Мирноград, 31 украински батальона са блокирани там - така началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов нарисува оптимистична картина и то пред камера на поредното заседание, този път с участието на руския диктатор Владимир Путин.

Украински поглед

Според Герасимов, едва ли не над една дивизия украински войници вече няма къде да ходи, а Покровск и Мирноград аха-аха са паднали. Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, обаче представи по-друг поглед към момента.

Епізоди штурму російських позицій та взяття полонених на Покровському напрямку, Донеччина в районі села Вільне

Працюють воїни 25-го окремого штурмового батальйону pic.twitter.com/ilqJ4QrDUe — Мисливець за зорями (@small10space) October 26, 2025

Машовец е категоричен - обкръжени украински части в Мирноград и Покровск няма. Но опасност това да се случи има. Най-голямата заплаха - руските сили трябва да съединят позициите си в индустриалната зона на Покровск по линия от 9 километра до Родинско и Червени Лиман и ефективно ще решат нещата за съдбата на Покровск, тъй като ще блокират града от север. От юг, според Машовец, руснаците вече са пресекли дори пътя на запад от Покровск към Павлоград.

Според украинския експерт, вече има руски войници чак в центъра на Покровск, като руснаците са стигнали линията от индустриалната зона до жп гарата. Само че жп гарата е още украинска, както и квартал "Собачовка", плюс всички общински административни сгради и контролът над центъра на Покровск все още е украински – руснаците действат с малки групи и поради по-малкото украински войници, отколкото са руските, е трудно малките групи да бъдат локализирани и навреме избивани. "По същество се случва същото, каквото в Купянск" - няма класическа офанзивна операция, а диверсионно-щурмови групи, които се мъчат по-скрито да напреднат и атакуват някоя конкретна украинска защитна позиция само като са сигурни, че ще успеят да я превземат, коментира украинският експерт. Той добавя, че руската армия контролира северната част на Покровск и то защото руснаците са успели да хвърлят достатъчно мини с дронове (дистанционно миниране). Разстоянието между предните позиции на противника в Покровската индустриална зона и в района на Червени Лиман североизточно от нея е не повече от 9 км по права линия, предупреждава украинският анализатор. А югозападно от Покровск Машовец счита, че руснаците са успели по жп линията Покровск – Межово да отрежат пътя между Покровск и Павлоград.

"Няма основание да се твърди, че украинската армия в Мирноград и Покровск е обкръжена, но има реална опасност да се случи", казва Машовец. Според него, за да се случи, от индустриалната зона на Покровск руснаците трябва да успеят да стигнат до Родинско и да овладеят цялата тази линия от север на Покровск т.е. 9 километра. За Родинско руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" се хвали, че руски войници се укрепили в югоизточната част, във висока сграда, обаче украинците контраатакували, включително откъм Кучеров Яр, т.е. от сектора на Добропиля (от север на юг). Машовец счита, че боевете за агломерацията Покровск – Мирноград са влезли в заключителна фаза.

Напредваме от Добропиля на юг, тенденцията е доста добра в този сектор, обаче като цяло ситуацията е далеч от идеалната – трябва да спасим Покровск, ако той падне, пада и Мирноград, обобщава и украинският военен канал "Офицер". Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов добавя, че пленени руски войници твърдят, че Путин е дал заповед до средата на ноември Покровск да бъде превзет.

Вкотре росіяни спробували прочавити смугу оборони бригади у Володимирівці pic.twitter.com/5gIZawSc18 — IgorGirkin (@GirkinGirkin) October 25, 2025

