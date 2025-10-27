Три години извън мандат: ВСС предлага да си вдигне заплатите до 24 000 лева

Висшият съдебен съвет (ВСС) поиска почти 1 милиард евро бюджет за съдебната власт през 2026 г., както и увеличение на заплатите на магистратите и служителите с 18%. Това предложение е направено от орган, който от три години е с изтекъл мандат, който отказва да смени изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов въпреки законовите поправки и в който Съдийската колегия работи с по-малко членове от предвиденото в Конституцията.

Този състав на ВСС трябваше да бъде заменен от нов още през октомври 2022 г. Инспекторатът към него също е с изтекъл мандат - той отговаря за дисциплинарните проверки и проверките за конфликт на интереси при съдии, следователи и прокурори.

Предложеният бюджет идва и на фона на широко обществено недоволство от функционирането на съдебната власт като цяло - делото срещу варненския кмет Благомир Коцев е един от актуалните примери: Прокуратурата повдига нови обвинения на Благомир Коцев и още трима души.

Предложението: заплатите биха се увеличили значително

Заплатите да скочат с 18 на сто от догодина, иска съдебният съвет. Според Института за пазарна икономика средната месечна заплата в съдебната власт е 8731 лева за магистрати и 3117 лева за служители - според отчет към август 2025 г. Ако се приеме предложеният ръст, то месечните възнаграждения за съдии, прокурори и следователи ще скочат средно до над 10 300 лв. Всъщност с надбавките тези заплати вече достигат 10 000 лв. средно.

Междувременно самите членове на ВСС в момента получават около 20 000 лева на месец. При 18 на сто увеличение месечната сума става 23 600 лева. Всеки може да сметне колко пъти тази заплата е по-голяма от средната месечна за страната (2640 лева). Минималната магистратска заплата е свързана по закон със средната в бюджетната сфера.

Последното увеличение беше през март тази година, когато заплатите в съдебната система се повишиха с 16%.

Нов ръст няма да е в унисон с препоръките на Международния валутен фонд за ограничаване на разходите за заплати в публичния сектор: МВФ препоръча, а властта одобри: Замразяват заплатите в администрацията, осигуровки и данъци - нагоре.

Бюджет от 1 милиард евро

Точната сума, която ВСС предлага като бюджет за съдебната власт за следващата година, е 996 193 700 евро. Предвиден е ръст и за следващите години - 1,04 млрд. евро за 2027 г. и 1,14 млрд. евро за 2028 г. Основната част от средствата са за заплати и възнаграждения.

Разходите за персонал за 2026 г. са предвидени да бъдат 836 млн. евро, от които 622 млн. евро са за заплати. Само за бонуси за натовареност са предвидени 42,4 млн. евро, а за нови 152 щатни бройки – 5,8 млн. евро. Междувременно системата поддържа над 700 незаети щатни места, показва анализ на Института за пазарна икономика (ИПИ).

Правосъдието: успешно или не?

Според ИПИ съдебната система не привлича най-добрите юристи и често се компрометира от зависимости и скандали. Случаите с издирвания бивш следовател Петьо Петров – Еврото, считан за "сивия кардинал" на съдебната власт, и с убития в началото на 2024 г. Мартин Божанов – Нотариуса са показателни: Архивът на Петьо Еврото и Пеевски: БОЕЦ публикува данни с твърдение, че са пример.

Съдебният бюджет е раздут и несъразмерен спрямо реалния обем работа, отчитат още анализаторите. Броят на приключените дела е с 18% по-нисък от този през 2012 г.

ВСС изготвя свой вариант на проектобюджет, който се внася за разглеждане в Народното събрание заедно с вариант, предложен от Министерски съвет. Обикновено съдебният съвет залага по-високи разходи, но изпълнителната и законодателната власт не са длъжни да се съобразят - съответно с контрапредложение и окончателно приемане. Именно такъв е случаят през последните години. Сега ВСС предлага бюджет, който е с 40% по-висок от този за предходната година.

Съдебната власт работи по бюджет в програмен формат, което на практика означава, че всеки разход трябва да е обвързан с изпълнение на съответни цели и отчет.

