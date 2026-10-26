Първата владетелка на Древен Египет е управлявала много преди построяването на пирамидите

Много преди да бъдат построени пирамидите в Гиза, Древен Египет е бил управляван от жена на име Мернейт. Нов анализ на древни йероглифи подкрепя идеята, че тя е била жена владетел, а не просто регент.

Първата владетелка на Древен Египет

Мернейт е дъщеря на Джер, третият крал от Първата династия. Нейният кралски статус е обект на дебати, откакто египтологът Флиндърс Петри открива гробницата ѝ през 1900 г., пише IFLScience.

Подобно на други членове на знатното семейство, Мернейт е погребана с две високи структури, известни като стели. На нейните стели обаче липсва ключов символ, наречен „серех“, който обикновено се е използвал за идентифициране на крал. През 1946 г. египтологът Уолтър Емери открива 13 печата, докато разкопава гробница в Сакара. Печатите изобразяват серехите с имената Джера и Мернейт.

Емери смятал тези печати за доказателство, че Мернейт е бил владетел на Древен Египет, но други учени се съмнявали в това тълкуване. По-късно предметите били изгубени, а монохромните фотографии, направени от Емери, били твърде зърнести, за да разрешат спора.

Новото проучване използва техники за дигитална реставрация, за да подобри качеството на стари снимки и да изследва йероглифите по-подробно. Анализът им потвърди, че някои от обеците носят името Джера, докато други носят името Мернейт. Тези открития подкрепят идеята, че тя наистина е била владетелка по право.

Въпреки това нейното управление вероятно е било на няколко етапа. Появата на нейния серех редом с този на Йерах може да показва, че първоначално е служила като съ-регент, или едновременно с баща си, или малко след него. Надписите на гробницата на сина ѝ Дан я описват като „майка на царя-регент“. Това предполага, че тя може да е управлявала Египет, докато Дан е бил още млад, и вероятно се е върнала на власт след смъртта му.

Други текстове свързват Мернейт с управлението на хазната. Доказателствата не позволяват да се установи точно кога и как е управлявала, но предполагат, че правомощията ѝ са варирали в зависимост от обстоятелствата.

„Несъмнено владетелите на Древен Египет са били предимно мъже, но доказателствата сочат, че при определени обстоятелства или по време на държавни кризи, жена от царското семейство е била предпочитана като временен владетел“, пишат авторите на изследването.

Изследователите смятат, че царуването на Мернейт може да е продължило около 30 години. В крайна сметка тя е погребана в царската гробница, подобно на мъже поданици.

Титлата „фараон“ не е била използвана за египетските владетели в началото на Първата династия - най-ранните владетели са били наричани царе. За първи цар на Обединен Египет се смята Нармер, който е управлявал преди повече от 5000 години.

Историята на Мернейт подсказва, че жените са могли да заемат високи политически позиции в ранната египетска история. Повторният анализ на стари фотографии също така показва как дигиталните техники могат да помогнат на изследователите да преоценят археологическите доказателства, които някога са изглеждали твърде неясни за интерпретация.

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