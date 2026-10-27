Археолози откриха необичайна квадратна структура в Германия

В Северна Германия археолози откриха необичайна квадратна структура, която вероятно е служила като място за събиране на религиозни церемонии, общи хранения и евентуално жертвоприношения на животни преди близо 2800 години.

Структурата е открита през септември 2026 г. близо до Седин, село северозападно от Берлин, известно с царския си погребален комплекс от бронзовата епоха, пише Heritage Daily.

Откритието на археолозите в Германия

Новооткритата структура, датираща от около 850 г. пр.н.е., е с размери приблизително 10,6 метра север-юг и 11,4 метра изток-запад. Почти квадратната ѝ форма я прави особено необичайна за този регион, където сградите от този период обикновено са били дълги и правоъгълни.

Франц Шьопер, щатски археолог на Бранденбург и директор на регионалната служба за културно наследство, смята, че структурата е имала церемониална цел.

„Вярваме, че тази почти квадратна структура е била използвана за култови и ритуални цели“, каза той.

Шьопер я описва като „Темплум“ – термин, използван за описание на структура, ясно свързана с религиозна или ритуална дейност.

Предназначението на структурата все още е неизвестно, но откритите около нея материали дават на изследователите някои насоки. По време на разкопките са открити ями, съдържащи голямо количество керамика от късната бронзова епоха. Някои от съдовете са били особено големи, с диаметър на ръба им над 50 сантиметра. Тези находки показват, че на това място са се събирали големи групи хора няколко пъти.

Изследователите откриха и множество животински кости, повечето от които изглежда са били умишлено изгорени. Тези останки повдигат въпроси относно това какво точно се е случило в Седин. Животните може да са били сготвени и консумирани по време на общи ритуали, след което костите им са били изгаряни. Като алтернатива, цели животни може да са били изгаряни като жертвоприношения по време на религиозни церемонии.

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Д-р Имо Геске от университета в Гьотинген, който ръководи разкопките, подчерта важността на откритията. Според Геске, комбинацията от необичайна структура и съседни ями, съдържащи ритуални съдове, няма известни аналози в северната бронзова епоха.

Около 9-ти век пр.н.е. районът изглежда е бил значително селище. Археолозите изчисляват, че между 200 и 300 души са живели на площ от около 2000 квадратни метра. Общността вероятно е включвала селяни, дърводелци и други занаятчии, чийто труд е осигурявал ежедневния им препитание.

Квадратната структура се е намирала на една от най-високите точки на селището, до монументална могила, която е привличала вниманието от поколения. Местоположението ѝ може да е било важно, въпреки че изследователите все още не са установили дали сградата и могилата са били част от единен церемониален комплекс.

Могилата е свързана с историята за „крал Хинц“, легендарна фигура в местния фолклор. Дали той е бил истински владетел, все още не е известно. Шьопер отбелязва, че „Хинц е често срещано име, еквивалентно на Хенри“, което предполага, че може да се е свързало с древното погребение чрез по-късни традиции.

В региона обаче не са оцелели писмени източници, които биха позволили идентифицирането на погребания в могилата човек. Кремираните човешки останки, след като са извадени от гробницата, включително фрагменти от кости и зъби, са изгубени по време на Втората световна война.