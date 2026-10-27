Учени: Глобалното затопляне променя формата на Земята

Климатичните промени засягат не само температурата и нивото на океаните, но и формата на Земята. Ново проучване показва, че твърдата повърхност на нашата планета постепенно става все по-закръглена и този процес се ускорява от топенето на полярните ледени шапки. Това съобщава Live Science, позовавайки се на проучване, публикувано в списанието JGR Solid Earth.

Глобалното затопляне променя формата на Земята

Земята никога не е била идеална сфера. Поради въртенето си, тя е донякъде сплескана на полюсите и изпъкнала по екватора. Но сега учените са открили, че тази разлика постепенно намалява.

Христофорос Коцакис, професор по геодезия в Солунския университет „Аристотел“, е разработил нов метод за анализ на данни от GNSS спътници, който позволява по-точно проследяване на промените във формата на планетата.

Проучването установи, че между 2011 и 2015 г. полярните области на земната повърхност са се издигали, а екваториалната издатина е намалявала с около 1 милиметър годишно. За сравнение, през 1997-2000 г. скоростта на подобни промени е била само 0,5 милиметра годишно.

Според изчисленията на учения, скоростта на закръгляване на Земята се увеличава с приблизително 0,4 милиметра годишно на десетилетие.

Защо Земята променя формата си? Изследователите казват, че основната причина е топенето на ледниците в Гренландия и Антарктида. Когато огромни маси лед изчезнат, натискът върху земната кора намалява и постепенно се увеличава. В същото време водата, генерирана от топенето на ледниците, се преразпределя в океаните, увеличавайки натиска върху други части на планетата.

Но има една важна подробност: именно твърдата част на Земята става по-закръглена. Ако вземем предвид и океаните, виждаме обратната тенденция - планетата като цяло става по-плоска с около 0,8 милиметра годишно. Това е така, защото натрупването на вода близо до екватора надвишава промените във формата на твърдата повърхност.

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Предишни проучвания също показват, че преразпределението на масата поради топенето на ледниците може да забави въртенето на Земята.

Учените подчертават, че наблюденията на формата на планетата могат да се превърнат в допълнителен инструмент за оценка на ефектите от глобалното затопляне. По-специално, Коцакис сравнява сателитни измервания с промените в гравитационното поле на Земята. Резултатите не съвпадат напълно, но комбинирането на двата метода би могло да помогне за по-точно проследяване на загубата на лед в полярните региони и преразпределението на океанската вода.

Също така учени откриха, че нашата планета е започнала да се върти по-бързо. Поради тази причина Международното бюро за мерки и теглилки може да обмисли премахването на високосните секунди. Това може да доведе до неизправност на компютърните системи, тъй като софтуерът е конфигуриран само да добавя секунди. Затова учените предлагат високосните секунди да се премахнат напълно от 20 май 2027 г. В противен случай разликата между атомното и земното време ще започне постепенно да се увеличава и след хиляда години може да достигне един час.