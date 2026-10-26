Веднъж на милион: Жена с две матки роди близнаци

В италианския град Падуа, жена с две матки роди близнаци - момче и момиче, всяко от които се е развивало в отделна матка. Бебетата са родени чрез цезарово сечение в 30-та седмица от бременността. Този случай е изключително рядък: само шест подобни случая са описани в научната литература, съобщи италианското издание Gazzettino.

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Бременността

По време на бременност лекарите откриват рядко вродено състояние при 24-годишната Манар Исмаили: тя има две матки, всяка със собствена кухина и шийка на матката. Тази аномалия се среща при приблизително 0,4% от жените, според Паола Веронезе, ръководител на отделението по акушерство и гинекология в Университетската болница в Падуа. Но случаят на Манар е още по-необичаен: всяка матка е развила отделен плод, а бебетата са имали отделни плаценти: „Подобна ситуация е описана в един случай на милион бременности“, отбеляза Веронезе.

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Раждането

В 30-та седмица водите на жената изтекли и тя е била хоспитализирана. Лекарите започнали лечение, за да намалят рисковете, свързани с преждевременното раждане, и два дни по-късно извършили цезарово сечение. Момчето се родило с тегло 1 кг 930 г, а момичето - 1 кг 590 г. Наличието на двойна матка се среща при три от всеки 1000 жени. Те страдат от болезнена менструация и понякога срещат трудности със зачеването и забременяването.

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