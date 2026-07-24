Учени: Структурата на Млечния път е допринесла за образуването на континенти на Земята

Ново проучване предполага, че движението на Слънчевата система в нашата галактика може да е повлияло на формирането на първите континенти на нашата планета.

Как движението на Слънчевата система е допринесло за образуването на континентите

Преди повече от 4,5 милиарда години, в началото на историята на Слънчевата система, Земята е била кълбо от разтопена скала. Но в течение на няколкостотин милиона години части от тази скалиста маса са се втвърдили и са образували първите континенти, които са станали основата на континентите, съществуващи днес. Повечето учени смятат, че никакви външни фактори не са повлияли на този процес и че всичко се е случило благодарение на вътрешни фактори на Земята.

Авторите на ново проучване, публикувано в списание Earth and Planetary Science Letters, предлагат алтернативна теория. Може би образуването на континентите е било повлияно от дългото пътуване на Слънчевата система през спиралните ръкави на Млечния път, пише ScienceAlert.

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Слънчевата система обикаля около центъра на Млечния път. Необходими са около 250 милиона години, за да направи едно завъртане. Това означава, че приблизително на всеки 150–200 милиона години Слънчевата система преминава през спиралните ръкави на нашата галактика. Това са по-плътни структури, изпълнени с газ и прах, където се раждат нови звезди.

Слънчевата система е заобиколена от облака на Оорт. Това е сферична структура, съставена от ледени обекти. Според учените, докато Слънчевата система се движи през спиралните ръкави на Млечния път, гравитационните взаимодействия могат да изхвърлят обекти от облака на Оорт и да ги изпращат по-близо до слънцето.

Изследователите казват, че тези обекти са оказали мощни въздействия върху ранната Земя и може да са допринесли за образуването на първите стабилни фрагменти от континенталната кора, от които в крайна сметка са се образували съвременните континенти.

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На Земята са останали много малко доказателства за това какво се е случило с планетата преди повече от 4 милиарда години. Голяма част от древната кора е била унищожена или променена до неузнаваемост. И все пак доказателства за древната история на Земята могат да бъдат открити в изключително твърд минерал, наречен циркон. Малки цирконови кристали са запазени в някои древни скали и съдържат изотопни данни за химическата среда, в която са се образували. Чрез измерване на промените в изотопите на елементи като хафний и кислород вътре в цирконовите кристали, учените са успели да разберат кога и как се е развила континенталната кора преди милиарди години.

Учените сравнили данните, получени по време на изследването на изотопния състав на циркона, с времето на преминаване на Слънчевата система през спиралните ръкави и времето на известните бомбардировки на Земята от астероиди. Тези данни показали съществуването на повтарящи се епизоди на образуване на континентална кора на Земята, които многократно съвпадали с времето на преминаване на Слънчевата система през спиралните ръкави на Млечния път.

Учените казват, че това е само теория, но може би именно структурата на нашата галактика е допринесла за образуването на първите континенти на Земята.

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