Кой наистина е построил пирамидите: Ново проучване преобръща историята

Ново проучване на италиански инженер хвърля съмнение върху цялата история на Древен Египет. Според анализ на ерозията на скалите, Хуфу е могъл да поправи само паметник, построен от неизвестна цивилизация по време на ледниковия период. Това се посочва в статия на Daily Mail.

Кой наистина е построил пирамидите в Египет?

В продължение на повече от век египтолозите са били сигурни, че Великата пирамида е построена около 2580 г. пр.н.е. по заповед на фараона Хуфу. Ново изследване на италианския инженер Алберто Донини от университета в Болоня обаче може да революционизира разбирането ни за човешката история. Според неговите данни, структурата може да е на възраст до 25 000 години.

REM метод: Какво казва камъкът?

Досега той е използвал Метода на относителната ерозия (REM). Принципът е прост, но ефективен: инженерът сравнява износването на варовикови блокове в основата на пирамидата, изложени на вятър и пясък в продължение на хилядолетия, с камъни, които са били открити само преди 675 години (когато външната обшивка на пирамидата е била премахната).

Резултатите са зашеметяващи: Средната възраст на ерозията е 24 900 години. Някои измервания дават диапазон от 11 000 до 39 000 години. Вероятността официалната дата (преди 4600 години) да е точна се оценява като „изключително ниска“.

Хеопс не е строител, а реставратор?

Ако откритията на Донини бъдат потвърдени, това би означавало, че пирамидата в Гиза е съществувала много преди първите известни цивилизации. Изследователят предполага, че фараон Хеопс (Хуфу) не е построил пирамидата от нулата, а по-скоро е извършил мащабна реконструкция на съществуваща древна структура. Това обяснява защо египтолозите често разчитат на надписи вътре в пирамидата, които може да са направени много по-късно от самото строителство.

„Въпреки че получените времеви диапазони са доста широки, заключенията показват ниска вероятност за официалното археологическо датиране от 2560 г. пр.н.е.“, отбелязва Алберто Донини.

Защо това е спорно? Традиционната археология разчита на исторически текстове и радиоактивно датиране на органична материя, открита наблизо. Методът на Донини се фокусира изключително върху физическото износване на камъка, което го прави независим от ръкописните източници.

В същото време научната общност остава скептична. Критиците посочват, че ерозията може да е била повлияна от: Климатични промени (от влажен към пустинен), киселинни дъждове и замърсяване, пясъчни преспи, които биха могли да „запазят“ някои от блоковете.

Какво следва? Изследването все още не е преминало през експертна оценка, но вече възобнови дебата за „изгубените цивилизации“. Ако пирамидата наистина е построена преди 20 000 години, това повдига фундаментален въпрос: кой е притежавал такива инженерни познания през палеолита? Великата пирамида остава най-голямата мистерия на планетата, а работата на Донини дава основание на онези, които вярват, че човешката история е много по-дълга и по-сложна, отколкото предполагат съществуващите данби.

