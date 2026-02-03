Мистерията с Бермудския триъгълник се задълбочава - появи се нова теория

В продължение на много години Бермудският триъгълник е свързван с мистериозни изчезвания на кораби и самолети. Сега се появи нова научна теория, която може да обясни какво се случва в района. Това се съобщава в статия на Daily Mail.

Нова теория за Бермудския триъгълник

Според последните изследвания, природните явления – по-специално редките емисии на метан от океанското дъно – биха могли да бъдат причина за странните инциденти. Те могат временно да намалят плаваемостта на корабите и да повлияят на работата на двигателите. Роналд Капър от What If Science отбелязва, че подобни явления може да са съществували в миналото, но са изчезнали с времето, което обяснява намаляването на инцидентите в триъгълника през последните десетилетия.

„Това не са извънземни, портали или проклятия“, обяснява Капър. „Това е комбинация от редки природни фактори, като метан, изтичащ от океанското дъно.“

Емисиите на газове биха могли да намалят плътността на водата, причинявайки загуба на плаваемост на корабите, а малки самолети, летящи ниско над морето, също са изпитвали трудности. Подобни явления са регистрирани и в други региони на света, но ако в Бермудския триъгълник е съществувало временно активно поле, това би могло да обясни концентрацията на изчезвания през определени периоди.

Някои учени предлагат още по-екзотични хипотези, но повечето са съгласни, че природните условия са били основният фактор. Бреговата охрана на САЩ обаче подчертава, че районът не е по-опасен от други части на океана и много инциденти са били преувеличени или погрешно докладвани.

Бермудският триъгълник е грубо дефинирана област, обхващаща приблизително 500 000 квадратни мили в западната част на Северния Атлантик. Традиционно се определя като триъгълникът между Маями, Флорида, Бермудските острови и Сан Хуан, Пуерто Рико.

Нова теория предлага правдоподобно обяснение за много исторически изчезвания, включително известни случаи като потъването на USS Cyclops през 1918 г., при което загинаха всички 306 членове на екипажа. Емисии на метан, анормални вълни и други природни явления биха могли да причинят подобни събития, увековечавайки мистичната аура на региона.

Дори ако новото обяснение стане общоприето, Бермудският триъгълник ще продължи да символизира мистериите на океана, интригувайки както обществеността, така и учените.

