Любопитно:

Какво е "хранителен шум" и как ни тормози психически?

02 февруари 2026, 21:15 часа 264 прочитания 0 коментара
Какво е "хранителен шум" и как ни тормози психически?

Понятието "хранителен шум" (food noise), с което се обозначават постоянни и натрапчиви мисли за храна, и начините за неговото преодоляване все по-често привличат вниманието на психолози и специалисти по хранене, отбелязва сайтът American Council on Science and Health (ACSH). Терминът описва състояние, при което мислите за хранене се възприемат като нежелани, изтощителни и съпроводени от психологически дискомфорт – тревожност, чувство за вина или срам. "Хранителният шум" предизвиква значителен психологически стрес и може да се появи както при външни стимули – мирис, наличност или реклама на храна, така и при вътрешни сигнали – глад, диета, а понякога дори и без конкретни стимули.

Снимка: iStock

Учените запретват ръкави

Концепцията възниква първоначално от споделен опит на пациенти, потребители в социалните мрежи и материали в популярните медии, като по-късно привлича вниманието на учените. Сред тях са специалистът по обществено здраве и затлъстяване д-р Дейвид Б. Алисън от Университета в Индиана и експертът по хранително поведение Ануп Дхурандхар от Техническия университет на Тексас.

Още: Шоколадът побелява заради мухъл?

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Заедно с колеги те разработват въпросник, който представлява първата стандартизирана скала за измерване на интензивността и въздействието на "хранителния шум". Това съобщава ACSH, позовавайки се на научната статия "Хранителен шум: определение, измерване и бъдещи насоки за изследване", публикувана в сп. "Nature".

Снимка: iStock

Скалата оценява колко натрапчиви са мислите за храна, доколко натоварват психиката, как влияят на емоционалното състояние и дали водят до чувство за вина или стигматизация. Изследователите подчертават, че явлението представлява отделен психологически феномен, който не се различава съществено между мъже и жени и не е пряко свързан с индекса на телесна маса.

Още: Мит или истина: повторното замразяване на храната винаги е опасно

Научният интерес към темата нараства и заради наблюдения, че при част от пациентите симптомите на "хранителен шум" отслабват при лечение с медикаменти от групата на GLP-1, използвани при диабет и затлъстяване. Учените предполагат, че този ефект се дължи на въздействието на лекарствата върху мозъчните вериги, свързани с възнаграждението и реакцията към хранителни стимули, а не само на потискането на апетита.

Снимка: iStock

Експертите посочват, че "хранителният шум" придобива клинично значение, когато натрапчивите мисли започнат да нарушават концентрацията и ежедневното функциониране. Наред с медикаментозното лечение, сред възможните стратегии за справяне са балансираното хранене, избягването на прекалено рестриктивни диети, когнитивно-поведенческите техники и ограничаването на излагането на хранителни стимули.

Още: Храните, които мислим за полезни, но всъщност са вредни

Изследванията в тази област продължават, като учените уточняват, че понятието все още се намира в ранен етап на научно утвърждаване, пише БТА.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
здраве храна диети хранителен шум
Още от Интересно
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес