Археолози в Сърбия откриха масов гроб от желязната епоха

В сръбския град Гомолава археолози откриха масов гроб, датиращ от ранната желязна епоха. Проучването разкри, че повечето от жертвите са били жени и деца, а останките са носили следи от насилствена смърт.

Масов гроб, открит от археолозите в Сърбия

Археолози откриха масов гроб в Сърбия, датиращ отпреди приблизително 1100 години, в който повечето жертви са били жени и деца. Изследователите смятат, че откритието може да е показателно за мащабно клане и междурегионален конфликт през ранната желязна епоха, а не за епидемия или естествени причини, както се предполагаше досега. Това се съобщава в статия на Newsweek.

В гроба са открити останките на 77 души, 51 от които деца и юноши. От тези, чийто пол е определен, над 70% са жени. Тази погребална структура, според учените, показва селективния характер на насилието.

Анализът на костите разкрива множество незарастващи наранявания, предимно по главата. Някои жертви носят следи от метални оръжия и други наранявания, което потвърждава насилствена смърт.

Изотопните изследвания също така показват, че индивидите произхождат от различни места и са имали различен хранителен режим. Това предполага, че те не са били членове на едно семейство или общност, а по-скоро са представлявали по-широко регионално население. Учените предполагат, че трагедията може да е резултат от мащабен конфликт между различни групи.

Хомолава се намира в стратегически важен район на Панонската низина, място за срещи на различни култури. Именно през този период регионът преживява значителни социални промени и борби за ресурси. Погребението е съдържало също керамични съдове, бронзови бижута и кости на десетки животни. Отделно, на дъното на гроба, археолозите са открили останките на млада крава, което може да показва ритуално погребение.

Подобен масов гроб в този район е открит още през 1954 г. По това време повечето жертви са били жени. Преди това се е предполагало, че причината е епидемия, но съвременните изследвания не са открили доказателства за инфекция.

Учените смятат, че и двете погребения може да са свързани с един-единствен мащабен епизод на насилие. Те обаче отбелязват, че са необходими допълнителни изследвания, за да се разберат по-добре причините за трагедията и ролята на конфликта във формирането на обществата от онова време.

