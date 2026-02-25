Близки на починала в пожар жена обвиняват мъжа й, че я е запалил

Близки на починала 27-годишна жена след пожар в дома й се съмняват, че тя е залята с бензин и запалена от мъжа, с когото живеела на семейни начала. По думите им 27-годишната жена е била жертва на домашно насилие от две години. Трагедията се разиграла на 19 февруари, а жената починала от изгарянията си в болницата в Първомай. Двойката има и деца, които не са признати от бащата. Роднините на починалата казват, че и тя, и децата са били жертви на домашно насилие, като има и подадена жалба в полицията.

Обвиненията на роднините

Сестрата на жертвата Даниела Василева разказа в ефира на Нова телевизия, че мъжът твърди, че се е опитал да запали печката. "В този момент тя била до тоалетна. Шишето се е запалило и той е тръгнал с него към банята. Твърди, че не е знаел, че тя е там и е хвърлил шишето върху нея и е избухнало", разказа тя, но обясни, че не вярва на тази версия. "Смятам, че той умишлено е запалил сестра ми по най-грозния и най-гадния начин", казва Даниела.

Бащата на жертвата сподели, че много пъти искал да се саморазправям с него, но дъщеря му не му позволила. Именно той сега се грижи за двете деца.

Семейството чака съдебномедицинската експертиза. Предприети са действия за изясняване на всички факти и обстоятелства и по случая е образувано досъдебно производство.

Към момента мъжът, за когото хората твърдят, че е посегнал на живота на младата жена, не е задържан. Не е ясно и къде се намира той.