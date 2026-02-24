Края на света: НАСА обясни подробно кога и как ще се случи това

НАСА публикува подробна прогноза за еволюцията на Слънчевата система, която ще завърши с пълното ѝ унищожение. Учените твърдят, че Слънцето, което в момента дава живот, в крайна сметка ще причини унищожението на Земята. За това пише „Дейли Мейл“.

Кога и как ще настъпи краят на света?

Астрономите са съсредоточили вниманието си върху мъглявината Хеликс, разположена на 650 светлинни години от Земята. Тя е остатък от звезда, която някога е била подобна на нашето Слънце, но е изчерпала горивото си. Космическият телескоп „Уеб“ е заснел невероятни структури в газов пръстен с ширина три светлинни години. Според НАСА тези изображения предлагат „поглед отблизо към възможната съдба на нашето Слънце и планетарната система“.

В центъра на мъглявината се намира бяло джудже - остатък от ядрото на звезда, чието интензивно лъчение осветява разширяващата се газова обвивка.

Звезди като Слънцето оцеляват чрез ядрен синтез, превръщайки водорода в хелий. Този процес поддържа звездата стабилна в продължение на милиарди години. Учените обаче смятат, че водородните резерви на Слънцето ще се изчерпят след около пет милиарда години.

Според тях, когато това се случи, ще започнат необратими процеси. Външните слоеве на звездата ще започнат да се свиват навътре. Повишаването на налягането и температурата ще доведе до сливане на хелиевите атоми във въглерод. Освен това ще започне внезапно освобождаване на енергия, което ще доведе до подуване на външните слоеве на Слънцето. Нашата звезда ще се увеличи по размер 100-1000 пъти, превръщайки се в червен гигант. Именно на този етап ще настъпи краят на нашата планета.

Каква ще е съдбата на Земята?

Прогнозата на НАСА за Земята е мрачна. Разширяващото се Слънце ще погълне вътрешните планети на Слънчевата система. Земята или ще се изпари от невероятната топлина, или ще бъде разкъсана от мощни гравитационни приливни сили. Изследванията показват, че звездите, които вече са преминали стадия на червен гигант, много рядко имат големи планети, които обикалят около тях на близко разстояние. Това подкрепя теорията, че шансовете на нашата планета за оцеляване са минимални.

Възможен ли е нов живот?

Въпреки апокалиптичния сценарий, астрономите виждат в този процес не само смърт, но и раждане. Професор Джанет Дрю от Университетския колеж в Лондон отбелязва, че този процес е свързан със сътворението.

Газовете и прахът, изхвърлени в космоса, които образуват мъглявината, са обогатени с химични елементи, по-специално въглерод. Този материал навлиза в междузвездната среда и се превръща в „строителен материал“ за следващото поколение звезди и планети.

По този начин, дори след унищожаването на Земята, материята на нашата система може да се превърне в основа за формирането на нови светове, способни да поддържат живот.

