Строителство на бъдещето: "Жив" материал пречиства въздуха (ВИДЕО)

Швейцарски учени създадоха „жив“ строителен материал, който поглъща въглеродния диоксид и се превръща в камък. Той съдържа бактерии, които под въздействието на слънчева светлина превръщат въглеродния диоксид в минерали – така материалът се втвърдява с времето. Идеята е да се покрият фасадите на сградите с него, така че къщите буквално да „дишат“ и да пречистват въздуха.

Swiss scientists have created a «living» building material that eats CO₂ and turns into stone



It contains bacteria that, with sunlight, convert carbon dioxide into minerals — so the material hardens over time.



The idea is to coat building facades with it, so houses literally… pic.twitter.com/8Uuhcl2zSf — NEXTA (@nexta_tv) February 24, 2026

В биобетона спящите бактерии се активират, когато вода проникне в пукнатини, произвеждайки варовик, който ги запечатва. Това намалява поддръжката и удължава живота на конструкциите.

Тези материали са леки и осигуряват топлоизолация.

Ако бъде широко възприета, тази технология би могла да трансформира сградите от източници на въглерод в такива, които поглъщат въглерода, помагайки в борбата с изменението на климата.

Тази технология проправя пътя за устойчиви, „живи“ градове, които активно пречистват въздуха.