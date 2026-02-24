Войната в Украйна:

Строителство на бъдещето: "Жив" материал пречиства въздуха (ВИДЕО)

Швейцарски учени създадоха „жив“ строителен материал, който поглъща въглеродния диоксид и се превръща в камък. Той съдържа бактерии, които под въздействието на слънчева светлина превръщат въглеродния диоксид в минерали – така материалът се втвърдява с времето. Идеята е да се покрият фасадите на сградите с него, така че къщите буквално да „дишат“ и да пречистват въздуха.

В биобетона спящите бактерии се активират, когато вода проникне в пукнатини, произвеждайки варовик, който ги запечатва. Това намалява поддръжката и удължава живота на конструкциите.

Тези материали са леки и осигуряват топлоизолация.

Ако бъде широко възприета, тази технология би могла да трансформира сградите от източници на въглерод в такива, които поглъщат въглерода, помагайки в борбата с изменението на климата.

Тази технология проправя пътя за устойчиви, „живи“ градове, които активно пречистват въздуха.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
