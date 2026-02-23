От Макларън обявиха притеснителна новина за Норис и Пиастри, но и за Ред Бул

Остават по-малко от две седмици до старта на новия сезон във Формула 1. Първата надпревара от тазгодишната кампания ще се проведе на 8 март в Мелбърн, Австралия. Миналата седмица официално приключиха тестовете, като отбори като Ред Бул, Ферари, Макларън и Мерцедес показаха впечатляващи резултати с новите си болиди. Междувременно Астън Мартин се сблъска с множество проблеми с модела AMR26, които предизвикаха сериозни неразбирателства в гаража на тима.

Шефът на Макларън призна, че изостават от два отбора

Особено добро впечатление остави Шарл Льоклер от Ферари, който завърши тестовете в Бахрейн като най-бърз пилот, изпреварвайки действащия световен шампион Ландо Норис и четирикратния първенец Макс Верстапен. Въпреки че Макларън с Норис и Оскар Пиастри е смятан за един от основните фаворити за двете титли, шефът на отбора Андреа Стела, призна, че в момента двама от техните съперници са с една крачка напред в подготовката за сезон 2026.

Два отбора превъзхождат Макларън и Ред Бул

Стела счита, че към този момент Макларън е зад Ферари и Мерцедес. Той все пак успокои "папая" феновете, заявявайки, че британският тим не е далеч от тях. На едно ниво с Макларън обаче е Ред Бул. Стела заяви: "Бих казал, че тестовете в Бахрейн потвърдиха, че Ферари и Мерцедес изглеждат като отборите, които трябва да бъдат победени. Мисля, че Макларън не е далеч от тях. Добре е, че сме част от групата на четирите най-добри отбора. Но изглежда, че Ферари и Мерцедес имат малко предимство. Мисля, че Макларън и Ред Бул вероятно са много сходни. Ферари и Мерцедес са с една крачка напред."

С наближаването на сезона теориите за това кой отбор ще има предимство не спират да се въртят. Ферари изненада мнозина със силното си представяне в Бахрейн, имайки предвид, че се сблъсква със сериозни проблеми по-рано в Барселона. Междувременно Ред Бул, който беше определен като отбора "еталон" след първите тестове, сега изглежда леко изостава. Предимството на Мерцедес, за което се говори вече година, не е напълно подкрепено с резултати, но за сметка на това легендата на Формула 1 Себастиан Фетел смята, че именно пилотът на "сребърните стрели" Джордж Ръсел ще стане шампион тази година. Действащите шампиони Макларън също не бива да се отписват, имайки предвид доминацията им от миналата година, както и факта, че използват двигатели на Мерцедес.

