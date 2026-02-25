Спорт:

25 февруари 2026, 8:14 часа 349 прочитания 0 коментара
Страната ни коронясва спортист номер едно на годината

България ще насочи вниманието си към церемонията Спортист на годината 2025“, на която тази вечер ще бъдат отличени най-заслужилите атлети на страната. Победителят в 68-ото издание на анкетата Спортист на годината ще бъде обявен днес (25 февруари) от 18:30 часа.

В битката за престижното отличие влизат:

Алберт Попов – ски-алпийски дисциплини

Александър Везенков – баскетбол

Александър Николов – волейбол

Божидар Саръбоюков – лека атлетика

Иван Иванов – тенис

Карлос Насар – вдигане на тежести

Никола Цолов – автомобилизъм

Симеон Николов – волейбол

Стилияна Николова – художествена гимнастика

Тервел Замфиров – сноуборд 

Освен индивидуалния приз ще бъдат връчени още наградите за Отбор на годината, Треньор №1, Най-добър спортист с увреждания, както и специалното отличие „Вдъхновение“. 

За първи път от 2017 година насам в топ 10 има само една дама. Тогава Невяна Владинова се нареди трета, а сега художествената гимнастика е представена от Стилияна Николова. През 2025 г. тя спечели сребърен медал в многобоя на световното първенство в Рио де Жанейро. 

Стилияна Николова

За първи път от 2012 г. двама братя попадат сред финалистите. Тогава Кубрат Пулев грабна приза, а втори остана брат му Тервел Пулев. Сега в десетката са волейболните национали Александър и Симеон Николови, които имаха ключова заслуга за сребърните медали на България от световното първенство във Филипините през 2025 г.

Алекс и Симеон Николови

Извън финалната десетка остана Малена Замфирова, докато брат ѝ Тервел продължава битката за отличието, след като на 8 февруари спечели олимпийски бронз. 

Тервел Замфиров

Сред основните фаворити е и миналогодишният победител Карлос Насар, който през 2025 г. отново стана световен и европейски шампион. Последният спортист с две поредни победи в анкетата е Александър Везенков (2022, 2023). Преди него това постижение са реализирали Стефка Костадинова (1995, 1996), Христо Марков (1987, 1988), Петър Киров (1970, 1971) и Боян Радев (1967, 1968).

Карлос Насар

Началото на конкурса е поставено през 1958 г., когато първата носителка на отличието става Ваня Войнова. Рекордьор по брой награди остава Стефка Костадинова с четири, а Боян Радев и Станка Златева са печелили по три пъти.

 

