Част от журналистиката е да бъде солидарна: Доц. Лозанов напомни на bTV за Мария Цънцарова

25 февруари 2026, 8:28 часа 277 прочитания 0 коментара
Бившият председател на СЕМ доц. Георги Лозанов гостува в сутрешния блок на bTV и не пропусна да напомни на новите водещи на блока Богомил Грозев и Юлия Манолова чии столове заеха и по какъв начин. Той го направи елегантно, с уточнението, че от професионално уважение е приел поканата, но и че не трябва да се забравя как Мария Цънцарова и телевизията се разделиха. Екранният ѝ партньор Златимир Йочев също вече не е част от сутрешния блок на bTV.

Иначе Лозанов говори заедно със социолога Андрей Райчев за българска и геополитика. Двамата заеха познати позиции - но е особено забавно как Райчев продължава да настоява, че Русия не можела да бъде победена във война, след като при войната в Украйна основната линия са ресурсите и парите: кой има повече, ЕС или Руската федерация? За сметка на това Райчев продължава с опорката как трябвало ЕС да търси преговори, вместо да бъде наистина усилен западният натиск върху руската икономика и когато в Русия реално дойде глад, тогава кой ще трябва да иска преговори?

"Г-н Райчев много ни плаши. Ако ще ходи някой в затвора, нека го реши съдът", коментира и Лозанов предвид тезите на Райчев за вътрешната ни политика. Една от тях - според Райчев, имало от ПП-ДБ твърдящи, че Путин наредил разстрел на хората от случая "Петрохан". Кой политик от ПП-ДБ, дори малкоизвестен, е казал такова нещо, остана неясно. Вече кои тролове го говорят е отделен въпрос.

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
bTV медии Андрей Райчев Георги Лозанов Свобода на словото Мария Цънцарова
