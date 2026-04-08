Погрешно считан за ненужен: Този орган в тялото ни е еволюирал 32 пъти

Нашето тяло е добре координиран организъм, функциониращ с помощта на множество органи. Медицината продължава да се развива бързо, а учените продължават да експериментират и да изследват възможностите на човешкото тяло. Всичко това е насочено към по-дълъг и по-добър живот. Учените са идентифицирали човешки орган, който е еволюирал поне 32 пъти.

Според предположенията на Чарлз Дарвин този орган в човешкото тяло е просто остатък от нашите предци. Векове наред лекарите и биолозите го наричат ​​реликва от миналото. Изданието The Conversation обяснява, позовавайки се научни данни, защо апендиксът не е прищявка на природата, а жизненоважен елемент за оцеляване.

Защо апендиксът е важен?

Дори днес повечето хора знаят само две неща за апендикса. Първо, ние „не се нуждаем“ от него, и второ, ако се спука, ще трябва незабавно да отидем в болница. Това убеждение се запазва, не на последно място, защото Дарвин в труда си „За произхода на видовете“ описва апендикса като остатък от тревопасни предци.

В продължение на повече от сто години неговата идея е ключова за всички учебници и общоприети медицински правила. Съвременните учени изследват апендикса по-активно и имат какво да кажат.

Какво е апендикс? Това е малък, тръбен, подобен на торбичка придатък на цекума, разположен в долната дясна част на корема. Апендиксът е с дължина 5-10 см. Той е част от имунната система, съдържа лимфоидна тъкан и поддържа чревната микрофлора. Възпалението на апендикса се нарича апендицит.

Учените споделят, че формата и структурата на апендикса варират при различните видове, което предполага дълъг период на еволюция. Хората и човекоподобните маймуни имат дълъг, цилиндричен апендикс. Някои торбести животни – например вомбатите и коалите – имат къс или фуниевиден апендикс. Някои гризачи и зайци имат разклонени апендикси и различни пропорции.

Структурното разнообразие на апендиксите при различните видове днес дава тласък на размисъл върху дългия еволюционен етап на този орган.

Как се е развил апендиксът?

Подозренията на учените относно еволюцията на апендикса се подкрепят от дългогодишни анализи. Сравнителни изследвания показват, че структура, подобна на съвременния апендикс, е еволюирала в поне три различни рода бозайници – торбести, примати и планери.

По-голямо проучване установи, че апендиксът е еволюирал поне 32 пъти при 361 вида бозайници. Биолозите наричат ​​това конвергентна еволюция. В този случай, когато еволюцията е позволила на даден орган да се развива и да съществува десетки пъти, това повдига съмнения относно излишната роля на апендикса в телата ни. Това е гледната точка на учените.

Изследователите предполагат, че апендиксът служи като убежище за микроорганизми. По време на периоди на тежко заболяване, когато микробиомът на дебелото черво и повечето полезни вещества се излугват, полезните бактерии се натрупват в така наречените „биофилми“ в апендикса, които подпомагат храносмилането, конкурират се с патогените и т.н. Дали тези „биофилми“ действително съществуват в апендикса обаче не е експериментално потвърдено.

В по-ранни времена, когато нашите предци са живели в нехигиенични условия и тесни социални контакти, апендиксът може да е играл роля във възстановяването на организма от отравяния и инфекции и следователно да е увеличил преживяемостта. Еволюционните фактори, които са допринесли за развитието на апендикса, сега почти са изчезнали.

Днес учените могат да кажат едно нещо със сигурност: апендиксът не е жизненоважен орган. Човешкото тяло има много характеристики, които някога са били полезни, но оттогава са станали маловажни. Изучаването на тези характеристики ще позволи на медицината да напредва и да взема по-добри решения за пациентите.

Как животът без апендикс влияе на здравето?

Някои хора могат да развият апендицит - тежко възпаление на апендикса. В такива случаи апендиксът се отстранява хирургично. Много хора се страхуват от промени в тялото си след отстраняването му.

След апендектомия, други части на червата поемат всички функции на апендикса. Имунната система продължава да функционира правилно и храносмилането не е значително засегнато. Изданието допълва, че повечето хора не изпитват значителни промени след операцията. Все още няма проучвания дали апендектомията влияе върху продължителността на живота.

