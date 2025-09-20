Септември е месецът на разводите: Защо се случва и как да спасим връзката си, преди да е станало късно

Когато лятото свърши и дойде септември, не само се връщат работата и училищната рутина, но и разделите се увеличават. В няколко страни се наблюдава ясен ръст на разводите след летните ваканции. Проучване на Университета във Вашингтон (2001-2015) установи пикове в разводите през март и август, точно след големи семейни празници и лятото. В Обединеното кралство адвокатските кантори съобщават, че през септември се наблюдава ръст в запитванията за развод. В Испания данните от Общия съвет на съдебната власт показват, че след лятото има повече молби за развод, отколкото през другите месеци от годината.

Снимка: iStock

Още: Бракът на Хари е приключил: Жест на Меган Маркъл издава съдбата им

Специалистите обясняват защо се случва това:

Неоправдани очаквания по време на ваканцията. Много двойки вярват, че лятото ще им помогне да се сближат отново, но понякога се случва точно обратното. Прекаленото съжителство, стресът от пътуването или нерешените конфликти излизат на повърхността.

"Ефектът на връщането към рутината". Завръщането в училище и на работа предоставя практична рамка за вземане на трудни решения, без да се нарушава прекалено много семейната логистика.

Ролите, които отблъскват двойката. С течение на времето връзката може да се размие в отговорности. Преставаме да се виждаме като двойка и се превръщаме просто в родители, съквартиранти или управители на сметки. Любовта се губи сред ролите, а септември, с интензивното лятно съжителство зад гърба ни, прави тази дистанция по-видима.

Още: Развод в спалнята: Новата тенденция сред двойките по света

Снимка: iStock

Фактът, че през септември се регистрират повече разводи, не означава, че всички кризи завършват с раздяла. Специалистът по скръб, загуба, привързаност и работа с вътрешното ни "Аз", Сара Манзанеке, посочва, че "осъзнаването, че нещо се е променило, може да се превърне в положителен поврат. Точно както се грижим за приятелствата или личните си проекти, така и връзките се нуждаят от инвестиции, намерение и съзнателна работа".

Как можем да спасим връзката си, ако искаме

Сара дава най-важните съвети, за да можете да се грижите за връзката си:

Още: Как раздялата на родителите влияе върху мозъка на детето?

Възстановете взаимното любопитство. Не приемайте, че вече знаете всичко един за друг. Питайте, изследвайте, търсете нови преживявания заедно. Искрата се подхранва от откритията.

Празнувайте малките ритуали. Вечеря без мобилни телефони, седмична разходка, кафе в средата на сутринта само за двама. Малките моменти за преоткриване са по-устойчиви от чакането на големи ваканции.

Превърнете конфликтите в моменти на прозрение. Спорът не е провал: той е възможност да разпознаете скрити нужди. Слушането на това, което се крие зад гнева, отваря вратата към по-автентична комуникация.

Снимка: iStock

Практикувайте споделената визия за бъдещето. Говорете не само за логистика или рутина, но и за мечти и проекти. От какво се вълнувате в момента? Какво преживяване можете да изградите заедно?

Не забравяйте, че сте двойка, а не само роли. Спасете съучастието отвъд това да сте родители или съквартиранти. Използвайте имената си с любов, правете неочаквани жестове на обич, запазете моменти, в които не говорите за отговорности.

Инвестирайте в микрожестове на обич. Съобщение в средата на деня, неочаквана прегръдка, бележка на хладилника. Малки напомняния за любовта, които поддържат връзката жива.

Още: 4 истини за разведените жени, които много мъже трудно си признават

Септември е месец, в който много двойки се сблъскват с трудни решения, но той може да бъде и месец на осъзнатост и грижа, както ни напомня Сара Манзанеке. Любовта не може да направи всичко сама, но една връзка може да се развива, ако се подхранва с внимание, присъствие и желание. В крайна сметка не става въпрос само за това да продължи, а да продължавате да избирате един друг всеки ден, пише "Marca".