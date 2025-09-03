Сигурни знаци, които издават, че си имате работа с лицемер

Когато човек е лицемер, това обикновено причинява вреда и дискомфорт на онези, които го обичат или са близо до него. В много случаи е трудно да разберем кой се държи лицемерно с нас, но е възможно и е от ключово значение да не попадаме в лицемерни "капани". Според психолога Артуро Торес, има шест черти, които могат да ни помогнат да открием лицемера навреме.

Характеристиките, които разкриват лицемер

Снимка: iStock

Една от ключовите характеристики, които Алваро подчертава и които разкриват лицемер, е явният морализъм. Това е един от най-лесните начини да се разграничат лицемерните хора, тъй като те използват морала, за да накарат другите да го спазват. Разбира се, важно е да се отбележи, че има контраст с поведението на лицемера спрямо правилата.

Освен това те обикновено не са приветливи хора, тъй като търсят бързи и нечестни начини да спечелят симпатията на другите. Често симулират фалшив интерес към живота на другите, въпреки че това обикновено е изчислено и изчезва, когато загубят интерес. От друга страна, те са склонни да имат минимални и обикновено егоистични социални контакти. Макар че могат да правят мили жестове или да обръщат внимание на някои детайли към околните, често това са безполезни действия, които не изискват никакви жертви или неудобства.

Снимка: iStock

Лицемерните хора имат специфична черта, която ги отличава – те са двулични. Лицемерните хора са склонни да имат моменти на съучастие, свързани с подигравки в други моменти. Те са склонни да редуват тези нагласи в зависимост от момента, целта, която искат да постигнат, или хората, с които са. Въпреки това, мястото, където никога няма да срещнете лицемер, е в лоши моменти. Когато някой преживява труден момент, лицемерите обикновено изчезват.

Как да се справяте с лицемер

Възможно е, след като сте видели характеристиките, споменати от експерта по психология, да сте успели да разпознаете такъв човек в обкръжението си. Важно е, ако откриете лицемер, да знаете как да се справяте с него. За да постигнете това, треньорът Даниел Коломбо дава редица съвети, които могат да ви помогнат. За начало трябва да поставяте под съмнение всичко, което казва човек, когото смятате за лицемер, и, разбира се, да проверявате тази информация сами.

Снимка: iStock

Въпреки това, когато е възможно, трябва да избягвате този тип хора. Ако не можете, защото този човек е ваш колега, шеф или член на семейството, важно е взаимодействията ви с него да са кратки и директни, за да избегнете манипулацията му. Опитайте се също да избягвате да говорите с него, докато той не започне разговор с вас.

По същия начин, както с другите типове хора, трябва да се научите да поставяте граници и да казвате "не", като винаги се опитвате да останете спокойни и да не показвате, че сте засегнати. Разбира се, никога не се снишавайте до тяхното ниво. Не си отмъщавайте и останете учтиви, без да сте прекалено мили, тъй като тези хора са склонни да се възползват от това. Но в същото време контролирайте това, което казвате за тях, и се опитвайте да не говорите лошо за тях, в противен случай ще попаднете в този порочен кръг, пише "Marca".