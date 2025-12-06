Защо болните мравки се молят да умрат?

Болните млади мравки отделят миризма, за да кажат на работниците мравки да ги унищожат и така да предпазят колонията от инфекция, заявиха учени във вторник, добавяйки, че кралиците не изглежда да извършват този акт на саможертва. Много животни крият болестта си по социални причини. Например, известно е, че болните хора рискуват да заразят другите, само и само за да могат да продължат да ходят на работа – или в кръчмата.

Снимка: iStock

Мравките обаче действат като един "суперорганизъм", който работи за оцеляването на всички, подобно на това как заразените клетки в тялото ни изпращат сигнал "намери ме и ме изяж", според австрийски екип от учени. Мравуняците са "идеалното място за избухване на епидемия, защото там има хиляди мравки, които пълзят една върху друга", каза за AFP Ерика Доусън, поведенчески еколог в Института за наука и технологии в Австрия и водещ автор на ново проучване, пише "Science Alert".

Още: В коя страна печените мравки са деликатес

Когато възрастните работнически мравки се разболеят от болест, която може да се разпространи в колонията, те напускат гнездото, за да умрат сами. Младите мравки, известни като какавиди, обаче все още са затворени в пашкул, което прави този вид социално дистанциране невъзможно. Учените вече са установили, че когато тези какавиди са неизлечимо болни, настъпва химична промяна, която произвежда специфична миризма.

Снимка: iStock

Възрастните работнически мравки се събират наоколо, премахват пашкула, "пробиват дупки в какавидите и вкарват отрова", обясни Доусън. Отровата действа като дезинфектант, който убива както патогена, заплашващ колонията, така и какавидите.

Още: "Не мога да живея с тях": Индийка се самоуби като видя мравки (СНИМКА)

За новото изследване учените искаха да разберат дали какавидите "активно казват: "Ей, елате и ме убийте", каза Доусън.

Алтруистичен акт

Снимка: iStock

Първо, учените извлекли миризмата от болните какавиди на малка черна градинска мравка, наречена Lasius neglectus. Когато приложили миризмата върху здрави какавиди в лабораторията, работниците все пак ги унищожили. След това екипът провежда експеримент, който показва, че болните какавиди произвеждат миризмата само когато работничките мравки са наблизо, което доказва, че това е умишлен сигнал за унищожение, пише "Science Alert".

Още: Откриха най-старата мравка, на милиони години е

"Макар да е жертва – алтруистичен акт – това е и в техен интерес, защото означава, че гените им ще оцелеят и ще бъдат предадени на следващото поколение", каза Доусън. Въпреки това, има един член на мравуняка, който не се жертва. Когато какавидите на кралицата са заразени, те не изпращат миризливия предупредителен сигнал, откри екипът.

Снимка: iStock

Въпреки това, те са установили, че "какавидите на кралиците имат много по-добра имунна система от какавидите на работничките и затова са успели да се преборят с инфекцията – и затова смятаме, че те не са подавали сигнали", каза тя. Доусън се надява, че бъдещи изследвания ще проучат дали какавидите на кралиците се жертват, когато стане ясно, че няма да успеят да се преборят с инфекцията.

Изследването е публикувано в списанието "Nature Communications".

Още: Мравките могат да ни отърват от комарите